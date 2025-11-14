PS Blog: Βλέπεις* το ΑΕΚ-Άρης από σουίτα της “OPAP Arena” (διαγωνισμός)

Ακόμα ένας μοναδικός διαγωνισμός* από το PS Blog, το οποίο σε στέλνει σε σουίτα της “OPAP Arena” για το ΑΕΚ-Άρης!

Οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο PS Blog του Pamestoixima.gr, το οποίο συνεχίζει να κάνει μοναδικά δώρα στο κοινό του.

Αυτή τη φορά, μια συναρπαστική εμπειρία σε περιμένει στην “OPAP Arena”, καθώς μπορείς να μπεις στην κλήρωση*, για να κερδίσεις 1 διπλό εισιτήριο σουίτας, ώστε να απολαύσεις μαζί με το plus one σου την αναμέτρηση ΑΕΚ-Άρης (23/11, 21:00), για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο διαγωνισμός έχει ήδη αρχίσει και ολοκληρώνεται την Τρίτη (18/11, 23:59).

PS Blog: Αποκλειστικά έπαθλα* στο Wild Drops

Τα Wild Drops… προσγειώθηκαν στο PS Blog και φέρνουν επιπλέον έπαθλα* στην προσφορά γνωριμίας* για τους επισκέπτες του. Έπαθλα* που μπορείς να αποκτήσεις μόνο μέσα από το PS Blog!

Με το Promo Code WILDDROPS, μπορείς να κάνεις δική σου την τρέχουσα προσφορά γνωριμίας* του Pamestoixima.gr, η οποία περιλαμβάνει 2000 δώρα, συν 200 επιπλέον έπαθλα, εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση!

Οι διαγωνισμοί* για τις αγαπημένες σου ομάδες και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στο PS Blog!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».