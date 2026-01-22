PS Blog: Σούπερ διαγωνισμοί* για τα Παναθηναϊκός-Ρεάλ και ΑΕΚ-Ολυμπιακός!

Το PS Blog του Pamestoixima.gr σού δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις εντελώς δωρεάν* τα Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης και ΑΕΚ-Ολυμπιακός!

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και οι αγώνες που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι πολλοί! Το θέαμα υπάρχει παντού και το PS Blog του Pamestoixima.gr σε στέλνει σε συναρπαστικά παιχνίδια, για να απολαύσεις κάθε εκπληκτική φάση από κοντά!

Με τους διαγωνισμούς* του PS Blog, μπαίνεις στην κλήρωση για δωρεάν εισιτήρια για το Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και για ένα εισιτήριο σουίτας, για να δεις το ΑΕΚ-Ολυμπιακός στην “Allwyn Arena”!

Πληροφορίες για το Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης μπορείς να δεις εδώ, ενώ για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός εδώ. Οι διαγωνισμοί* ολοκληρώνονται την Τρίτη (27/01, 23:59).