Πρωταθλητής, CL, Ευρώπη, σκόρερ. Η Elabet με τις πιο «Ενισχυμένες» αποδόσεις κάνει σέντρα στα Play Off

Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε και αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινά η πιο ουσιαστική και απαιτητική φάση της Super League, με τα play off και τα play out να ανοίγουν τρία διαφορετικά μέτωπα: τίτλος, ευρωπαϊκά εισιτήρια και επιβίωση. Οι ισορροπίες είναι λεπτές και οι μακροχρόνιες αποδόσεις αποτυπώνουν ξεκάθαρα ποιες ομάδες έχουν πλεονέκτημα και ποιες ξεκινούν με μειονέκτημα.

Μάχη τίτλου με τρεις στο ίδιο κάδρο

Μπορεί τα play off να έχουν τέσσερις ομάδες, αλλά στην ουσία η κορυφή είναι υπόθεση τριών. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ξεκινούν με μικρές διαφορές, κάτι που φαίνεται και στις αποδόσεις. Η απόδοση του Παναθηναϊκός ουσιαστικά επιβεβαιώνει το πόσο δύσκολο θα ήταν να κάνει την απόλυτη ανατροπή.

• Ολυμπιακός – 2.80

• ΑΕΚ – 2.80

• ΠΑΟΚ – 3.25

• Παναθηναϊκός – 175.00

Top 2 για Champions League

Και εφόσον κριθεί ο τίτλος, υπάρχει και το τεράστιο διακύβευμα της 2ης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Και σε αυτή την περίπτωση ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν το προβάδισμα, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί και τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πολύ μακριά.

• ΑΕΚ – 1.40

• Ολυμπιακός – 1.40

• ΠΑΟΚ – 1.55

• Παναθηναϊκός – 21.00

5η θέση με ευρωπαϊκό εισιτήριο

Στο σενάριο που ο ΟΦΗ κατακτά το Κυπέλλου, αυτή η μάχη στις θέσεις 5-8 καθίσταται ανούσια. Εάν όμως δεν το πάρει ο ΟΦΗ, τότε η 5η θέση δίνει εισιτήριο για το Conference League. Ο Λεβαδειακός έχει σαφές προβάδισμα, αλλά ο Άρης δεν γίνεται να ξεγραφτεί από τόσο νωρίς.

• Λεβαδειακός – 1.55

• Άρης – 3.25

• ΟΦΗ – 6.00

• Βόλος – 7.50

Πρώτος σκόρερ μόνο στα Play off

Στα play off, η κούρσα των σκόρερ ξεκινά από μηδενική βάση. Εδώ δεν υπολογίζονται επομένως τα γκολ της κανονικής περιόδου. Ως καλύτεροι σκόρερ μέχρι τώρα οι Ελ Κααμπί και Γιόβιτς έχουν το προβάδισμα, αλλά η λίστα είναι ανταγωνιστική.

• Αγιούμπ Ελ Κααμπί – 3.25

• Λούκα Γιόβιτς – 3.50

• Μπάρναμπας Βάργκα – 4.50

• Γιώργος Γιακουμάκης – 6.50

• Μεχντί Ταρεμί/ Αντρέας Τετέη – 10.00

Υποβιβασμός

Στα play out, η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη αλλά και πιο σκληρή. Αστέρας Τρίπολης και Πανσερραϊκός ξεκινούν με το μεγαλύτερο βάρος, όμως η διαφορά δεν είναι απαγορευτικό να ανατραπεί.

Να τερματίσει στις τελευταίες 2 θέσεις και να υποβιβαστεί

• Αστέρας Τρίπολης – 1.25

• Πανσερραϊκός – 1.25

• ΑΕΛ – 3.50

• Κηφισιά – 4.00

• Παναιτωλικός – 6.00

Τρεις διαφορετικές μάχες, διαφορετικές ταχύτητες, αλλά κοινή ένταση μέχρι το τέλος.

