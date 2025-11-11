Προσφορά γνωριμίας* με 500 δώρα* χωρίς κατάθεση στη Stoiximan!

Η έλευση ενός νέου μέλους στη Stoiximan, γίνεται με μία πολύ δυνατή προσφορά χωρίς κατάθεση, η οποία προσφέρει 500 δώρα* για να απολαύσεις το παιχνίδι στα καλύτερά του!

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 500* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Με τη διαδικασία της εγγραφής και μόνο, χωρίς κάποια κατάθεση, το παιχνίδι παίρνει αμέσως τα πάνω του με 250 δώρα*. Αν η εγγραφή συνεχιστεί και από την διαδικασία της ταυτοποίησης του λογαριασμού που μόλις δημιουργήθηκε, τότε τα δώρα* θα διπλασιαστούν, αφού θα κερδίσεις εντός 8 ημερών 250 επιπλέον.

Τα νέα μέλη που θα αποφασίσουν κάτι τέτοιο έως και τις 19 Νοεμβρίου, θα απολαύσουν τη δράση που θα τους εξασφαλιστεί από τα δώρα* που θα πάρουν.

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 500* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Live Casino και όχι μόνο. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις