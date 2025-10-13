Προσφορά γνωριμίας* 1010 δώρα* χωρίς κατάθεση και κουπόνι efood χωρίς κατάθεση στη Stoiximan!

O Οκτώβριος προχωράει και οι προσφορές δυναμώνουν στη Stoiximan. Τα νέα μέλη που θα κάνουν την εγγραφή τους, θα κερδίσουν άμεσα δώρα*, εντελώς δωρεάν και χωρίς κατάθεση!

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι χωρίς κατάθεση*!

Αφού γίνει η εγγραφή, τα νέα μέλη λαμβάνουν άμεσα ένα έπαθλο* για στοίχημα, καθώς κι ένα κουπόνι αξίας 5€ για χρήση στο efood.

Κάνοντας στη συνέχεια ταυτοποίηση του λογαριασμού τους, θα λάβουν επιπλέον, 1000 δώρα χωρίς κατάθεση για Live Casino και όχι μόνο.

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι χωρίς κατάθεση*!

Αν τέλος επιλέξουν να επωφεληθούν απ’ όσα προσφέρει μία πρώτη κατάθεση, θα δουν ένα ακόμα κουπόνι efood στον λογαριασμό τους, αυτή τη φορά αξίας 10€, συνδυαστικά και με τα όσα προσφέρει η πρώτη κατάθεση.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις