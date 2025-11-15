Προκριματικά Μουντιάλ 2026 προσφορά* που δεν χάνει από τη Fonbet

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Ιταλία και Νορβηγία (16/11, 21:45) στον 9ο όμιλο «κλέβει» την παράσταση στα παιχνίδια της Κυριακής, στα Προκριματικά Μουντιάλ 2026, έστω και αν επί της ουσίας δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, για τον 6ο όμιλο, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Αρμενία και θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει την πρωτιά. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Η Ιταλία θα παίξει στα μπαράζ για ένα εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026. Άλλωστε, είναι τόσο μεγάλη η διαφορά τερμάτων με τη Νορβηγία (+17!) που δεν υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να την καλύψει. Στο προ ημερών παιχνίδι της, κέρδισε 2-0 τη Μολδαβία με δύο γκολ στο τέλος από Μαντσίνι (88’) και Εσπόζιτο (92’). Η Νορβηγία είναι πρωτοπόρος στον όμιλο με 7/7 και 33-4 γκολ και έχει τον Χάαλαντ σε τρομερή κατάσταση. Στο τελευταίο της παιχνίδι, νίκησε 4-1 την Εσθονία, ενώ στο ματς του πρώτου γύρου επικράτησε με 3-0 των Ιταλών (στις 6 Ιουνίου), από το ημίχρονο κιόλας! Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Goal/Goal & Over 2,5, στο 2.08. Μάλιστα, το Ιταλία – Νορβηγία είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς εδώ θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

Σε άλλο σημερινό παιχνίδι, για τον έκτο όμιλο, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Αρμενία. Με τον Ρονάλντο να αποβάλλεται στο 59’, οι Πορτογάλοι έχασαν 2-0 από την Ιρλανδία και δεν μπόρεσαν να ξεμπερδεύουν με την πρωτιά. Αυτή, την εξασφαλίζουν με νίκη στο αποψινό παιχνίδι. Από την άλλη, η Αρμενία δεν πηγαίνει για κάτι και είναι τελευταία με μόλις 3 βαθμούς. Στο τελευταίο της παιχνίδι, έχασε 1-0 εντός έδρας από την Ουγγαρία. Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως το συνδυαστικό 1 & Over 9,5 κόρνερ, στο 2.00.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις |21+

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |