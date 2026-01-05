Πρεμιέρα στην διαβολοβδομάδα για τους αιώνιους με ειδικά στοιχήματα στη Novibet!

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν στην πρώτη διαβολοβδομάδα του 2026 για την Euroleague με σπουδαία παιχνίδια.

Το νέο έτος μπήκε με ντέρμπι «αιωνίων» με νικητή τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» (82-87), με «ερυθρόλευκους» και «πράσινους» να κοιτούν μπροστά για τις νέες αποστολές που τους περιμένουν για την 20η αγωνιστική του «μαραθωνίου».

Στην Πόλη ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (19:45) σε μία μεγάλη αναμέτρηση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ασφαλώς η νίκη στο ντέρμπι έχει ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία των Πειραιωτών που ανέβηκαν στο 11-7 αλλά κυρίως έδειξαν τον χαρακτήρα τους, έχοντας αφήσει οριστικά και αμετάκλητα πίσω τους τα άσχημα αποτελέσματα.

Ο Ολυμπιακός που πλέον έχει στις τάξεις του και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενισχύοντας κι άλλο τη γραμμή ψηλών, πλέον μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες και θέλει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ για άλλη μία μεγάλη νίκη απέναντι στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, με την οποία θα αναμετρηθεί για πρώτη φορά φέτος, με καθυστέρηση λόγω της αναβολής του αγώνα τους στο ΣΕΦ.

Η τουρκική ομάδα έχει 12-6 μετά τη νίκη στη Βιτόρια (93-108) και 9 νίκες στα 10 τελευταία παιχνίδια, με μοναδική ήττα αυτή από τον Παναθηναϊκό στην έδρα της.

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 1(-3.5):1.91 2(+3.5):1.89

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στο «T-Center» (21:15) με αποκλειστικό στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εξαιτίας της ήττας στο ντέρμπι διέκοψε το σερί τριών νικών που «έτρεξε» στο φινάλε του 2025 και πλέον συνεχίζει με 12-7, έχοντας μπροστά της πιο βατό πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία για βαθμολογική ανάταση.

Οι «πράσινοι» καλούνται να δείξουν σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με εκείνη απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο που κόστισε την ήττα και προκάλεσε μεταξύ άλλων την επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση, κάνοντας και ομιλία στην ομάδα.

Παράλληλα θέλουν να πάρουν ρεβάνς για την ήττα επί ιταλικού εδάφους (96-89), με το σύνολο του Πέπε Ποέτα να έχει ρεκόρ 9-10 και να προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες, με τελευταία αυτή στο ιταλικό ντέρμπι από τη Βίρτους (97-85).

Παναθηναϊκός – Ολίμπια Μιλάνο 1(-8.5):1.87 2(+8.5):1.93

