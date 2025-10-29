Πίζα – Λάτσιο με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson (30/10)

Η Πίζα φιλοξενεί τη Λάτσιο στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Serie A. Μία αναμέτρηση, με φαβορί τη φιλοξενούμενη, αλλά και… παγίδες από τη γηπεδούχο, που βρίσκεται σε δύσκολη θέση και θέλει πάση θυσία το θετικό αποτέλεσμα.

Στην πλατφόρμα της Betsson η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Όπως συμβαίνει σε όλες τις διοργανώσεις, βρίσκουμε και στη serie a αποδόσεις που συναρπάζουν. Ο άσος της Πίζα προσφέρεται στο 3.60**, ενώ το διπλό της Λάτσιο το βρίσκουμε στο 2.20**.

Στη σημαντική αναμέτρηση Πίζα – Λάτσιο στατιστικά και η παράδοση συμβάλλουν στην πιο λεπτομερή ανάλυση του αγώνα. Οι αποδόσεις ενθουσιάζουν και προσφέρουν αναρίθμητες επιλογές στην πλατφόρμα της Betsson, ενώ καταπληκτικές ευκαιρίες θα προκύψουν και στο στοίχημα online, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Η Πίζα μετράει 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες με αντίπαλο τη Λάτσιο (6-5 γκολ).

Η Πίζα επέστρεψε φέτος στη Serie A’ ύστερα από 34 χρόνια και προς το παρόν είναι μία από τις πιο αδύναμες ομάδες της κατηγορίας. Χωρίς νίκη ύστερα από οκτώ αγώνες, βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο, το Σάββατο προκάλεσε μεγάλη αίσθηση όταν πήρε ισοπαλία 2-2 από τη Μίλαν και την έριξε από την κορυφή. Μάλιστα, λίγο έλειψε να φύγει από το Μιλάνο νικήτρια, καθώς ισοφαρίστηκε στο 93’. Η εμφάνιση και το αποτέλεσμα της δίνουν πολλή αυτοπεποίθηση. Με ανεβασμένη ψυχολογία στο Πίζα εναντίον Λάτσιο η γηπεδούχος, θα παλέψει όσο μπορεί για να κερδίσει βαθμό ή βαθμούς.

Καλό είναι το κλίμα και στη Λάτσιο, παρά το ότι δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν. Ηττήθηκε στα τρία από τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της. Στη συνέχεια όμως, η εικόνα της άλλαξε και στην επόμενη τετράδα αγώνων παραμένει αήττητη, μετρώντας δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Το βράδυ της Κυριακής σημείωσε την πιο σημαντική φετινή της επιτυχία, καθώς επικράτησε της Γιουβέντους με 1-0. Έτσι, ανέβηκε στα μέσα της βαθμολογίας και σε περίπτωση που επικρατήσει τώρα, θα μπει σε τροχιά ευρωπαϊκών θέσεων. Στο Πίζα – Λάτσιο το στοίχημα για τη φιλοξενούμενη είναι το να παρουσιαστεί σοβαρή και να παίξει σύμφωνα με τις πραγματικές της δυνατότητες. Αν το πράξει, λογικά θα φτάσει και στην επικράτηση.

Η Πίζα δυσκολεύεται πολύ στο δημιουργικό κομμάτι. Διαθέτει τη 2η χειρότερη επίθεση της κατηγορίας. Όμως, λόγω της σημασίας του αγώνα, είναι αναγκασμένη να ρισκάρει και θα προσπαθήσει όσο μπορεί για να σημειώσει ένα γκολ. Από την άλλη πλευρά, φαντάζει δύσκολο το να κρατήσει ανέπαφη τη δική της εστία. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες τοποθετείται στο 1.95** στην πλατφόρμα της Betsson, ενώ το N/G το βρίσκουμε στο 1.82**.

Στο Πίζα – Λάτσιο το στοίχημα και για τις δύο είναι το να μπορέσουν να προηγηθούν. Όποια ανοίξει το σκορ θ’ αλλάξει τις ισορροπίες της αναμέτρησης θα έχει πλέον τον πρώτο λόγο για την επικράτηση. Όποια το πετύχει, θα αποκτήσει ένα μικρό, αλλά ενδεχομένως σημαντικό προβάδισμα για τη νίκη.

Το να σκοράρει το Γκολ 1 η Πίζα δίνεται στο 2.45** ενώ το να το σημειώσει η Λάτσιο το βρίσκουμε στο 1.83** στην πλατφόρμα της Betsson.

