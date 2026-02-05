Παρτίζαν – Παναθηναϊκός με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένο»… πράσινο Under

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Βελιγράδι κουβαλώντας κάτι πολύ πιο βαρύ από μία απλή νίκη. Το buzzer beater απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήταν απλώς νίκη, αλλά μία πολύ βαθιά ανάσα. Ήταν η στιγμή που οι «Πράσινοι» είχαν ανάγκη για να σταθούν ξανά όρθιοι, μετά από έναν Ιανουάριο γεμάτο αρνητικά αποτελέσματα, αστάθεια, γκρίνια και εσωστρέφεια.

Τώρα όμως η ανάγκη για ένα θετικό σερί είναι εξίσου ξεκάθαρη. Με τον Κέντρικ Ναν εξαιρετικά αμφίβολο (λογικά εκτός), το βάρος πέφτει ξανά στον Κώστα Σλούκα και τον Τζέριαν Γκραντ. Οι δύο τους καλύπτουν δημιουργία και σκοράρισμα, όμως το πραγματικό όπλο του Παναθηναϊκού παραμένει η άμυνα, εκεί όπου χτίστηκε και η μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ.

Η Παρτίζαν, από την άλλη, βρίσκεται σε μια σεζόν που θα θέλει να ξεχάσει. Οι συνεχόμενες ήττες σε κλειστά ματς, τα προβλήματα στο τέλος των αγώνων και οι πολλές απουσίες στην περιφέρεια την έχουν αφήσει χωρίς φιλοδοξίες στη EuroLeague..

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Θέλει να ελέγξει τον ρυθμό, να κρατήσει χαμηλά το σκορ και να παίξει μπάσκετ κατοχών, όπως έκανε απέναντι στη Ρεάλ. Το 91-69 του πρώτου γύρου στην Αθήνα έδειξε τι συμβαίνει όταν επιβάλλεται αμυντικά.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επιστρέφει μπροστά στο κοινό της σε ένα κομβικό παιχνίδι για τη βαθμολογία και την ψυχολογία της. Το αρνητικό σερί τριών ηττών έχει ρίξει την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, όχι τόσο στη βαθμολογία, όσο στην αυτοπεποίθηση, με την κατάρρευση στο τέταρτο δεκάλεπτο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα να λειτουργεί ως καμπανάκι. Η κατάσταση των Μίτσιτς και Μπράιαντ παραμένει καθοριστική. Χωρίς αυτούς, η δημιουργία πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στους ώμους του Κρις Τζόουνς, ενώ ο Μπλέικνι συνεχίζει να βρίσκεται μακριά από τα στάνταρ των πρώτων μηνών.



Παρ’ όλα αυτά, η Χάποελ στην έδρα της παίζει με μεγαλύτερη ένταση και ανεβάζει ρυθμό όταν βρίσκει σκορ στο τρανζίσιον. Η Βαλένθια προέρχεται από βαριά ήττα στην Κωνσταντινούπολη, που πλήγωσε σοβαρά το προφίλ της. Το 107 παθητικό από την Εφές ανέδειξε αμυντικά προβλήματα που δεν συμβαδίζουν με το status μιας ομάδας που συνήθως βασίζεται στη συνοχή και στον έλεγχο ρυθμού.

Η Φενερμπαχτσέ ταξιδεύει στο Παρίσι ως η πιο φορμαρισμένη ομάδα της EuroLeague. Από την ήττα απέναντι στον Παναθηναϊκό και μετά, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετρά 9 νίκες στα τελευταία 10 παιχνίδια και έχει ανέβει δικαιωματικά στην κορυφή της βαθμολογίας. Το μομέντουμ είναι ξεκάθαρα υπέρ των Τούρκων. Η πρόσφατη νίκη στη Βαρκελώνη, όπου «έχτισαν» το αποτέλεσμα από το ξεκίνημα, επιβεβαίωσε ότι η Φενέρ ξέρει πότε να πατάει γκάζι και πότε να κλειδώνει παιχνίδια μέσα από την άμυνά της.

Η Παρί, από την άλλη, συνεχίζει να αναζητά σταθερότητα. Το γρήγορο τέμπο και οι πολλές κατοχές δύσκολα λειτουργούν απέναντι σε μια ομάδα που ξέρει να χαλά τον ρυθμό και να τιμωρεί τα λάθη. Δεν είναι τυχαίο ότι η προϊστορία είναι απόλυτη υπέρ της Φενερμπαχτσέ, με τον πρώτο φετινό αγώνα να κλείνει στο 96-77.

