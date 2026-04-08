Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται τη Λίβερπουλ στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε νοκ άουτ φάση για 2η σερί χρονιά.

Πέρσι κάθε ομάδα επικράτησε με 1-0 στην έδρα της αντιπάλου της, με τους Γάλλους να παίρνουν τελικά την πρόκριση στα πέναλτι. Οι δύο σύλλογοι μετρούν από 3 νίκες στις 6 έως τώρα μονομαχίες τους (8-7 γκολ υπέρ της Παρί Σεν Ζερμέν).

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει φέτος μεγάλο ανταγωνισμό στη μάχη του τίτλου στη Γαλλία, από τη Λανς. Όμως, μετά τους αγώνες του Σαββατοκύριακου βγήκε κερδισμένη. Με τη δική της εντός έδρας νίκη με 3-1 επί της Τουλούζ την Παρασκευή και την εκτός έδρας ήττα της Λανς από τη Λιλ το Σάββατο, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πήγε στο «+4», έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο.

Η τιτανομαχία του Παρισιού βρίσκει τη Λίβερπουλ στο χειρότερο ψυχολογικό σημείο. Αρχικώς, υπήρξε πριν από λίγες μέρες η ανακοίνωση του Μοχάμεντ Σαλάχ για αποχώρησή του στο φινάλε της σεζόν. Στη συνέχεια, ήρθε το Σάββατο η εκτός έδρας συντριβή με 4-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Κύπελλο, που της στέρησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει το μοναδικό τρόπαιο φέτος σε εγχώρια διοργάνωση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι «κόκκινοι» καλούνται να βγάλουν αντίδραση.

