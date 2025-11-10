ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παρί – Παναθηναϊκός με το πιο ισχυρό «πράσινο» Bet Builder στην Elabet (11/11)

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Παρίσι στην ίσως πιο κρίσιμη καμπή της εποχής Αταμάν. Οι συνεχόμενες ήττες, οι τραυματισμοί και η ανάγκη για άμεση αντίδραση μετατρέπουν το αποψινό παιχνίδι σε hot spot. Η εμφάνιση στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα άφησε κάτι παραπάνω από έντονο προβληματισμό, με τους «Πράσινους» να αποφεύγουν στο φινάλε έναν βαρύ διασυρμό. Απόψε, η πρόκληση είναι ξεκάθαρη: restart και νέα αρχή.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.00: Over 177.5 πόντοι – Τ. Τζέι Σορτς Over 7.5 πόντους – Χουάντσο Ερνανγκόμεθ Over 7.5 ριμπάουντ 

Οι απουσίες δεν λένε να σταματήσουν: Λεσόρ, Χολμς, Γιουρτσέβεν εκτός, Τολιόπουλος τραυματίας, ενώ και ο Καλαϊτζάκης δίνεται αμφίβολος. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε γρήγορα στην αγορά, φέρνοντας τον Κένεθ Φαρίντ για δίμηνο συμβόλαιο, ώστε να μπαλώσει όσο γίνεται τις “τρύπες” κοντά στο καλάθι. Ο Χουάντσο καλείται να γεμίσει τη ρακέτα, ενώ ο Τ. Τζέι Σορτς επιστρέφει στο παρκέ όπου πέρσι μεγαλούργησε, αυτή τη φορά όμως ως αντίπαλος και υπό αμφισβήτηση, με έξτρα κίνητρο να κάνει ζημιά στην πρώην ομάδα του.

Η Παρί δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση: τρεις διαδοχικές ήττες, δύο από αυτές εντός έδρας, με την άμυνα να μπάζει και την πίεση να αυξάνεται. Αναμένεται ματς υψηλού ρυθμού, με πολλές κατοχές και το σκορ να τραβά προς τα πάνω. Για τον Παναθηναϊκό, η επιθετική ενέργεια και ο έλεγχος των ριμπάουντ θα είναι τα κλειδιά της επιβίωσης.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Παρί – Παναθηναϊκό
• 0% γκανιότα
• Ενισχυμένα bet builders
• Φουλ επιλογές pregame & live

Εδώ παίζουν όλα τα ειδικά παικτών, τα bet builders της διαβολοβδομάδας και η  Super Προσφοράς* Γνωριμίας 

Διαβολοβδομάδα στη EuroLeague – «Ενισχύσεις» φωτιά στην Elabet

Η πιο απαιτητική εβδομάδα της EuroLeague επιστρέφει συνολικά πάντως! Μαζί με του Παναθηναϊκού είναι επτά οι αναμετρήσεις που γεμίζουν το μπασκετικό πρόγραμμα της Τρίτης (11/11). Από το Ντουμπάι ως το Παρίσι, η διοργάνωση φτάνει στα άκρα τις ομάδες…

  • Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας: Οι Σέρβοι παλεύουν για κορυφή, αλλά η Ντουμπάι ψάχνει την πρώτη μεγάλη “δήλωση παρουσίας”.
  •  Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι: Μάχη επιστροφής ανάμεσα σε δύο πληγωμένες δυνάμεις.
  •  Χάποελ – Μπασκόνια: Up-tempo ματσάρα χωρίς φρένο.
  •  Παρτίζαν – Μονακό: Κόντρα φιλοσοφιών, κόντρα επιβίωσης.
  • Βίρτους – Εφές: Το πιο «ύπουλο» παιχνίδι της βραδιάς, με ταυτότητα υπό αμφισβήτηση και για τις δύο.
  •  Βαλένθια – Ρεάλ: Ισπανικό ντέρμπι με “άρωμα” playoffs.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Νίκη Ρεάλ – Χεζόνια Over 12.5 πόντοι – Λάιλς Under 15.5 πόντοι 

Στη «Roig Arena», η Βαλένθια υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πιο ισορροπημένο ματς της διαβολοβδομάδας (αμφότερες στο 5-4). Οι Μαδριλένοι παλεύουν με τις διακυμάνσεις τους (τρεις νίκες, τρεις ήττες, δύο νίκες ξανά), αλλά δείχνουν να βρίσκουν ρυθμό. Ο Χεζόνια έχει ανεβάσει στροφές και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, ενώ η Βαλένθια είναι η δεύτερη πιο παραγωγική ομάδα της διοργάνωσης (90,7 πόντοι μ.ό.), με ισχυρή παρουσία στα επιθετικά ριμπάουντ (14,1) αλλά σοβαρά αμυντικά κενά.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

