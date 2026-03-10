Παρί – Ολυμπιακός με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Παρί υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague. Το ματς έχει επαναπρογραμματιστεί και διεξάγεται νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία. Τόσο η Παρί όσο και ο Ολυμπιακός βρίσκονται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Η γαλλική ομάδα μετράει μία νίκη και δύο ήττες με αντιπάλους τους «ερυθρόλευκους».

Η Παρί βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Απελευθερωμένη από το να κυνηγάει μια θέση στα πλέι οφ, μετράει τρεις σερί επιτυχίες στη EuroLeague. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της στη διοργάνωση επιβλήθηκε με 97-81 εκτός έδρας της Μπασκόνια. Κέρδισε τα τρία πρώτα δεκάλεπτα, το δεύτερο με νταμπλ σκορ (34-17), και έφτασε σε αυτήν την καθαρή νίκη. Βρίσκεται στη 16η θέση της βαθμολογίας, με 11 νίκες και 18 ήττες.

Ο Ολυμπιακός με ρεκόρ 19-10 μάχεται για να ανέβει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Έχει τρεις νίκες στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, με πιο πρόσφατη το 86-80 επί του Παναθηναϊκού εντός έδρας στο ντέρμπι αιωνίων. Ακολούθησε την Κυριακή το 100-73 επί του ΠΑΟΚ για την Basket League, εκεί όπου βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της κατάταξης, με 19 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, έχοντας σημειώσει τους περισσότερους πόντους στο πρωτάθλημα, 1860 (97,8 μέσο όρο ανά ματς). Θα ακολουθήσει την Πέμπτη το εκτός έδρας ματς με τη Μονακό για την Ευρωλίγκα.

