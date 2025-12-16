Παρί – Φλαμένγκο με 0% γκανιότα και… διηπειρωτικά «Ενισχυμένο» Bet Builder στην Elabet

Μπορεί το καλοκαίρι να είχαμε το νεοσύστατο Μουντιάλ Συλλόγων, αλλά τα παλιό, κλασικό και «ορθόδοξο» Διηπειρωτικό Κυπέλλου της FIFA είναι πάντα εδώ. Και εδώ η μάχη είναι συναρπαστική. Παρί με Φλαμένγκο, στην δεύτερη απόπειρα των Παριζιάνων να γίνουν παγκόσμιοι (σ.σ.: το καλοκαίρι τους τη στέρησε η Τσέλσι).

Επί εποχής Κατάρ είναι σπάνιο για την Παρί να κάνει Χριστούγεννα μακριά από την κορυφή. Οι Παριζιάνοι μπορεί πέρσι να σάρωσαν την Ευρώπη και να κατέκτησαν τα πάντα στο διάβα τους, όμως λίγους μήνες αργότερα η εντυπωσιακή Λανς τους αναγκάζει να αλλάξουν χρόνο από τη δεύτερη θέση και στο -1 από την κορυφή. Μέχρι τότε, ωστόσο, η γαλλική ομάδα έχει την ευκαιρία να κλείσει ιδανικά το έτος με την προσθήκη ακόμη μιας κούπας. Μπορεί να μην βρίσκεται στην κορυφή της Ligue 1, όμως το σύνολο του Λουίς Ενρίκε τις τελευταίες εβδομάδες δείχνει να βρίσκει τα πατήματά του, μετρώντας τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια και κρατώντας σταθερά το επιθετικό ποδόσφαιρο στο επίκεντρο.

Η Φλαμένγκο, πάντως, δεν προτίθεται να κάνει εύκολη την αποστολή των Παριζιάνων. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση τόσο του Copa Libertadores όσο και του πρωταθλήματος Βραζιλίας, η ομάδα του Φιλίπε Λουίς κυνηγά την τρίτη σερί κούπα. Με μόλις μία ήττα από τον Νοέμβριο και το ηθικό στα ύψη, οι Βραζιλιάνοι έρχονται χωρίς φόβο και με ξεκάθαρη αυτοπεποίθηση.

Το απέδειξαν άλλωστε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου νίκησαν τη μετέπειτα τροπαιούχο Τσέλσι στη φάση των ομίλων, προτού η Μπάγερν τους σταματήσει στα νοκ άουτ με το εντυπωσιακό 4-2. Ως ομάδα της Λατινικής Αμερικής διαθέτει το ταπεραμέντο και την ένταση για να βάλει δύσκολα στην Παρί, αν και η διαφορά ποιότητας παραμένει εμφανής.

Η νίκη επί του Βόλου αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας για τον Παναθηναϊκό. Μετά από μία ήττα και δύο σερί ισοπαλίες σε Ελλάδα και Ευρώπη απέναντι σε Βικτόρια Πλζεν και ΑΕΛ, που είχαν αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ψυχολογία, το «Τριφύλλι» πήρε ένα απαραίτητο boost με το 2-1 και ανέβηκε στην 5η θέση της Super League. Το timing είναι ιδανικό, καθώς ακολουθεί η League Phase του Κυπέλλου, με τον Παναθηναϊκό να ταξιδεύει στην Καβάλα έχοντας έναν ξεκάθαρο στόχο: μια ευρεία νίκη που θα τον στείλει απευθείας στα προημιτελικά. Παρότι διατηρεί το απόλυτο (3/3), οι νίκες του μέχρι στιγμής ήρθαν οριακά, κάτι που κρατά χαμηλά τη διαφορά τερμάτων. Απέναντι σε μια Καβάλα που βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και χρειάζεται θαύμα για να ελπίζει, οι «πράσινοι» έχουν ίσως την τελευταία τους ευκαιρία να «καθαρίσουν» την πρόκριση χωρίς περιπέτειες ισοβαθμιών. Το κίνητρο και η διαφορά ποιότητας δείχνουν ξεκάθαρα προς τη μία πλευρά.

Δύο ομάδες σε πλήρη αντιδιαστολή, αλλά πολύ κοντά στη βαθμολογία της EuroLeague, συναντιούνται στο Βελιγράδι. Η Παρτιζάν δείχνει να έχει βρει ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες, με πέντε νίκες στα έξι τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, παρά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Από την άλλη, η Βίρτους Μπολόνια συνεχίζει να παρουσιάζει έντονα σκαμπανεβάσματα. Οι διαδοχικές ήττες από Μιλάνο και Χάποελ ανέκοψαν κάθε αίσθηση σταθερότητας και η αποστολή στο Βελιγράδι έρχεται σε μια περίοδο όπου η ψυχολογία δεν είναι σύμμαχος. Κοινό στοιχείο και των δύο αποτελεί η έλλειψη συνέπειας στο σκοράρισμα, κάτι που συχνά κρατά χαμηλά τον ρυθμό, ειδικά στα πρώτα ημίχρονα. Και η προϊστορία δείχνει ισορροπία, με μικρές διαφορές και παιχνίδια που κρίνονται στη λεπτομέρεια.

