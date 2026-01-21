ΠΑΟΚ, ΠΑΟ στο Europa League & Ολυμπιακός, ΠΑΟ στη EuroLeague, όλοι φουλ «Ενισχυμένοι» στην Elabet

Αυτή η Πέμπτη είναι καθαρά ελληνική. Europa League και EuroLeague γεμίζουν το πρόγραμμα με τέσσερις ομάδες μας να παίζουν κομβικά παιχνίδια, άλλες για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια στο ποδόσφαιρο και άλλες για σταθεροποίηση και άνοδο στη EuroLeague.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη του Europa League με 0% γκανιότα, ενώ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συνεχίζουν τη διαβολοβδομάδα στο μπάσκετ.

Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ δίνει έναν από τους πιο κρίσιμους αγώνες της ευρωπαϊκής του πορείας. Δύο αγωνιστικές απομένουν και κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί χρυσός. Μετά τις πρώτες έξι «στροφές» του Europa League, βρίσκεται εντός της πρώτης 24άδας και έχει χτίσει ένα θετικό μομέντουμ με τέσσερα σερί ευρωπαϊκά παιχνίδια χωρίς ήττα. Η Τούμπα παραμένει απόρθητη στην Ευρώπη και αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου. Απέναντί του έρχεται μια ισχυρή και αήττητη Μπέτις, που έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα νοκ άουτ, όμως δεν έχει «κλειδώσει» την απευθείας πρόκριση στους «16». Οι Ισπανοί ταξιδεύουν με καλή ψυχολογία από το πρωτάθλημα, αλλά γνωρίζουν ότι στη Θεσσαλονίκη τίποτα δεν χαρίζεται. Ο ΠΑΟΚ, από τα τέλη Δεκεμβρίου, μετρά μόνο νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και παρουσιάζει ξεκάθαρη επιθετική βελτίωση, διαθέτοντας μάλιστα την πιο παραγωγική επίθεση του Europa League μέχρι στιγμής.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος, σε ένα ματς που μπορεί να του ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα νοκ άουτ. Οι «Πράσινοι» έχουν μαζέψει επτά βαθμούς στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές και βρίσκονται σε θέση που τους επιτρέπει να κοιτάζουν ψηλότερα. Παρά το βαρύ αποτέλεσμα στο ελληνικό πρωτάθλημα που προηγήθηκε, η Ευρώπη προσφέρει πάντα την ευκαιρία για επανεκκίνηση. Η Φερεντσβάρος εντυπωσιάζει φέτος στο Europa League, παραμένει αήττητη και εντός της πρώτης οκτάδας, όμως έρχεται χωρίς αγωνιστικό ρυθμό και με σημαντικές απώλειες στο ρόστερ της. Αυτό δημιουργεί συνθήκες προσοχής και στρατηγικής, σε ένα παιχνίδι που δύσκολα θα ανοίξει από νωρίς.

Στο μπασκετικό κομμάτι της βραδιάς, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη διαβολοβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές, με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν ανέβει αγωνιστικά, σκοράρουν με συνέπεια και προέρχονται από εντυπωσιακές επιθετικές εμφανίσεις. Παρά τις απουσίες στη γραμμή των ψηλών, ο ρυθμός και η ποιότητα παραμένουν.

Η ελληνική βραδιά κλείνει με τον Παναθηναϊκό, που αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ χωρίς τον Ναν, αλλά με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια. Οι «Πράσινοι» γνωρίζουν ότι απέναντί τους βρίσκεται η πιο αδύναμη άμυνα της EuroLeague και έχουν μπροστά τους την ευκαιρία για ένα ακόμη βήμα σταθερότητας μέσα στη διαβολοβδομάδα.

