ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» ημίχρονα στην Elabet

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην Τούμπα, στο ντέρμπι της αγωνιστικής και τα ζητούμενα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός πήρε το «οξυγόνο» που έψαχνε με τη νίκη επί του Βόλου και έμεινε σε τροχιά πρώτης πεντάδας, ενώ ακολούθησε και το καθαρό πέρασμα από την Καβάλα στο Κύπελλο, νίκες που όμως δεν είναι αρκετές ώστε να του δώσουν ηρεμία.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας.

Τώρα, όμως, το ζητούμενο ανεβαίνει επίπεδο: διπλό στην Τούμπα για να πιέσει την τετράδα και να χτίσει ψυχολογία καθώς αποχαιρετά μία άσχημη αγωνιστική περίοδο για το 2025.

Ενισχυμένο στο 9.25: Ημίχρονο Ισοπαλία/ Τελικό Παναθηναϊκός

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο ματς με έντονη εσωστρέφεια. Η ήττα 2-0 στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο και το 3-3 με τη Λουντογκόρετς στο Europa League άφησαν σημάδια, ενώ η πτώση από τη 2η στην 3η θέση αύξησε το ψυχολογικό βάρος.

Το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο: ο Δικέφαλος χρειάζεται αντίδραση για να μην μπει σε «μίνι κρίση», ο Παναθηναϊκός χρειάζεται αποτέλεσμα για να μείνει ζωντανός στο κυνήγι των πρώτων θέσεων. Και η προϊστορία σπρώχνει ακόμη περισσότερο προς τη λεπτομέρεια. Στις 13 τελευταίες συναντήσεις τους μετρούν από πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες, με ματς που συχνά κρίνονται σε μία φάση.

Ενισχυμένο στο 11.50: Ακριβές σκορ 3-1

Στον πλανήτη ΑΕΚ αυτή την περίοδο είναι δύσκολο να βρεις λόγους για να μην χαμογελάς. Η Ένωση έχει αφήσει πίσω το ταραχώδες ξεκίνημα, έχει «γκαζώσει» με τον Νίκολιτς και μοιάζει με την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Super League.

Υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια με αυτοπεποίθηση στο ζενίθ, μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή με την Κραϊόβα που την έστειλε απευθείας στους «16» του Conference League και γέμισε το ντεπόζιτο ενέργειας. Στο πρωτάθλημα έρχεται από ευρείες νίκες, είναι στο -1 από την κορυφή και θέλει να συνεχίσει το σερί στην έδρα της, όπου οι βαθμοί έχουν γίνει συνήθεια. Ο ΟΦΗ επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια δύο εβδομάδες μετά το 2-0 του Κυπέλλου, με πρόσφατο 3-0 επί του Πανσερραϊκού και πίεση βαθμολογίας, αφού η «μάχη» της παραμονής παραμένει ανοιχτή.

Ενισχυμένο στο 4.88: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Ισοπαλία

Στο Villa Park παίζεται ένα από τα πιο «καυτά» τεστ της αγωνιστικής στο Νησί. Η Άστον Βίλα του Έμερι τρέχει σερί εννέα νικών σε όλες τις διοργανώσεις και έχει σκαρφαλώσει στην 3η θέση, σχεδόν κάτω από την κορυφή, σε μια περίοδο που σκοράρει με ευκολία και «πνίγει» τους αντιπάλους της. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως, είναι η ομάδα των άκρων. Το 4-4 με την Μπόρνμουθ το είπε όλα: βγάζει ποιότητα μπροστά, αλλά χαρίζει πολλά πίσω. Παραμένει 5η και με τις ελπίδες τετράδας ζωντανές, ψάχνοντας ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να «κλειδώσει» αυτοπεποίθηση. Η Βίλα έχει φόρμα και έδρα, η Γιουνάιτεντ έχει παράδοση (αήττητη επτά αγώνων από το 2022 απέναντι στους Villans), όμως ταξιδεύει με σημαντικές απουσίες όπως Εμπουεμό, Ντιαλό, Μαζράουι και Κασεμίρο.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ