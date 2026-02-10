ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Η πρόκριση στον τελικό παίζεται με 0% γκανιότα στην Elabet

Το πρώτο βήμα έγινε στην Αθήνα, όμως όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, δικαιώθηκε για την επιμονή του και με το υπέρ του 1-0 θα υποδεχθεί το Τριφύλλι στην Τούμπα για να ολοκληρώσει τη δουλειά.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Ενδιάμεσα βέβαια, η ομάδα του Λουτσέσκου δέχθηκε ένα γερό χτύπημα στην αυτοπεποίθησή της. Όταν κόλλησε δηλαδή στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα στον Άρη και περιορίστηκε στην 3η θέση της Super League, πάνω που έδειχνε να έχει πάρει φόρα στα ντέρμπι με νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.25: Νίκη ΠΑΟΚ % Να σκοράρουν κι οι δυο ομάδες

Ακόμα κι έτσι βέβαια, με «όπλο» τον επιθετικό πλουραλισμό, μετράει εννέα νίκες στα τελευταία 11 ματς. Κάτι που φυσικά δεν μπορεί να ειπωθεί για τον φετινό Παναθηναϊκό. Αν ωστόσο, μπορεί φέτος να γυρίσει τον τροχό, τώρα είναι η στιγμή του! Η σπουδαία νίκη που πανηγύρισε στο Φάληρο με 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό δεδομένα έχει γεμίσει το ντεπόζιτο της αυτοπεποίθησης ενόψει του ταξιδιού στην Τούμπα, σε μια χρονική στιγμή που μοιάζει ιδεατή ώστε οι Πράσινοι να γυρίσουν τον διακόπτη.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.85: Νίκη Λεβαδειακού & Να σκοράρουν κι οι δυο ομάδες

Ο Φεβρουάριος συνεχίζεται δυναμικά με τρίτη διαδοχική αναμέτρηση ανάμεσα σε Λεβαδειακό και ΟΦΗ. Αυτή που ακολουθεί ωστόσο, είναι και η πιο κρίσιμη. Από το αποτέλεσμα άλλωστε στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς θα προκύψει ο μεγάλος φιναλίστ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, με το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Ηράκλειο να αφήνει τα πάντα ανοικτά για τη ρεβάνς. Λίγες ημέρες αργότερα βέβαια οι δυο τους έδωσαν νέο ραντεβού για το πρωτάθλημα.

Εκεί όπου οι Κρητικοί κατάφεραν να επικρατήσουν με 3-2 και να υποχρεώσουν σε ήττα την ομάδα του Παπαδόπουλου μετά από περίπου 2,5 μήνες, στην πρώτη φορά μάλιστα που χάνουν από ομάδα εκτός του Big-5 της Super League. Ο ΟΦΗ με μια πρώτη ματιά φαίνεται πως έχει πάρει τον… αέρα των Βοιωτών, όμως ο Λεβαδειακός αυτή τη φορά έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Οι Πράσινοι δεν θα ταξιδέψουν ξανά στην Κρήτη, αφού θα φιλοξενήσουν τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη στο ίδιο γήπεδο όπου την τελευταία φορά τους συνέτριψαν με 4-0.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.30: Ημίχρονο/Ισοπαλία & Under 1,5 γκολ

Η κοντινή τους απόσταση στη βαθμολογία λέει όλη την αλήθεια για την κόντρα πορεία που χαράσσουν τη φετινή σεζόν. Από τη μια πλευρά, η νεοφώτιστη Σάντερλαντ έχει καταφέρει να ενθουσιάσει τον κόσμο της αφού συνεχίζει να κυνηγάει με υποσχέσεις την έξοδο στην Ευρώπη, τη στιγμή που η Λίβερπουλ βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς μπροστά της και απογοητεύει το κοινό της με θέση εκτός τετράδας.

Οι Reds άλλωστε πάνω που έδειχναν να παίρνουν τα πάνω τους με απανωτές νίκες σε Αγγλία κι Ευρώπη, τα γκρέμισαν όλα στο μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Αν και προηγήθηκαν στο 74΄με τη φαουλάρα του Σόμποσλαϊ, στο τέλος δεν πήραν ούτε τον βαθμό και περιορίστηκαν στην 6η θέση. Και μακριά από την έδρα τους, τα πράγματα δεν μοιάζουν υποσχόμενα. Στους τελευταίους 10 εκτός έδρας αγώνες τους στο πρωτάθλημα άλλωστε, οι Reds έχουν πανηγυρίσει μόλις δυο νίκες και ταξιδεύουν σε οχυρό που παραμένει απόρθητο τη φετινή περίοδο. Η Σάντερλαντ εξάλλου διατηρεί το αήττητο σε όλους τους 12 αγώνες που έχει δώσει φέτος στο «Στάδιο του Φωτός».

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

