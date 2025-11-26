ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ: Ευρωπαϊκή τριάδα με τα κορυφαία «Golden Boosts» στην Elabet (27/11)

Η βραδιά απόψε είναι φουλ ευρωπαϊκή, είναι φουλ ελληνική. ΠΑΟΚ – Μπραν, Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς και Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Τρεις δύσκολες αποστολές και μάλιστα σε οριακή στιγμή αναφορικά με τη βαθμολογία στη League Phase του Europa & Conference League αντίστοιχα. Και οι τρεις ομάδες βρίσκονται εντός 24άδας, αλλά το φινάλε των αναμετρήσεων θα δείξει σε μεγάλο βαθμό πόσο ψηλά θα μπορούν να κοιτάζουν για την πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε κομβική βραδιά, με την ευκαιρία να ανέβει ακόμα πιο σταθερά εντός 24άδας και να βάλει βάσεις πρόκρισης. Με έξι βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές και τρία από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, οι «Πράσινοι» έχουν μπροστά τους μια ιδανική συγκυρία. Η έλευση Μπενίτεθ έχει αλλάξει την εικόνα: πέντε νίκες στα έξι τελευταία ματς, πιο καθαρή οργάνωση, καλύτερο transition και βελτιωμένη συνοχή. Οι απουσίες στο κέντρο και στο τέρμα παραμένουν πρόβλημα, αλλά ο Σφιντέρσκι επιστρέφει για να προσφέρει λύσεις στην επίθεση. Η Στουρμ, από την άλλη, μακριά από την Αυστρία δυσκολεύεται εμφανώς: δύο ήττες σε ισάριθμες εξόδους και συνολικά επτά ματς χωρίς νίκη σε κανονική διάρκεια. Παρά την ενέργεια που βγάζει εντός έδρας, εκτός παρουσιάζει κενά και δέχεται γκολ με ευκολία.

Στην Τούμπα το αποψινό παιχνίδι έχει χαρακτήρα «εξάποντου». ΠΑΟΚ και Μπραν έχουν ίδιο ρεκόρ (2-1-1) και νίκη σημαίνει άλμα που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο ακόμη και για την πρώτη οκτάδα του νέου format. Ο ΠΑΟΚ φτάνει σε εξαιρετική κατάσταση: οκτώ νίκες στα εννέα τελευταία παιχνίδια, 16 σερί εντός έδρας ματς αήττητος και τέσσερα ευρωπαϊκά clean sheets στη Θεσσαλονίκη. Η απουσία Κωνσταντέλια είναι σημαντική, αλλά ο Κετζιόρα επιστρέφει για να ενισχύσει την άμυνα. Η Μπραν παρουσιάζει ανταγωνιστικό πρόσωπο στην Ευρώπη, πήρε βαθμό στην Μπολόνια και λύγισε δύσκολα στη Λιλ, αλλά προέρχεται από το βαρύ 4-0 στη Νορβηγία, αποτέλεσμα που άφησε εμφανές αρνητικό αποτύπωμα.

Η ΑΕΚ ταξιδεύει στο «Αρτέμιο Φράνκι» γνωρίζοντας ότι το αποψινό ματς μπορεί να καθορίσει όχι μόνο τη θέση της στην 24άδα, αλλά και το μέλλον της στη διοργάνωση. Η εντός έδρας ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς έβαλε πίεση και η «Ένωση» χρειάζεται αποτέλεσμα για να μην μπλέξει σε σενάρια οριακής τελευταίας αγωνιστικής. Η Φιορεντίνα μπορεί να είναι ουραγός στη Serie A και να τρέχει το χειρότερο ξεκίνημά της στην ιστορία της, όμως στην Ευρώπη είναι διαφορετική: έξι βαθμοί σε τρία ματς, σταθερή παραγωγή και μόνο μία ήττα. Ο νέος κόουτς, Βανόλι, έχει αρχίσει να αποτυπώνει την ταυτότητά του, κάτι που φάνηκε στην εντός ισοπαλία με τη Γιουβέντους. Η ΑΕΚ προέρχεται από καλή εμφάνιση κόντρα στον Άρη, αλλά συνολικά το τελευταίο διάστημα παραμένει ασταθής. Το ματς στην Ιταλία απαιτεί υπέρβαση, ένταση και πειθαρχία, καθώς η Φιορεντίνα παραμένει τεράστιο club.

