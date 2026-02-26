ΠΑΟΚ και ΠΑΟ με 0% γκανιότα στο Europa League και «Ενισχυμένος» Παναθηναϊκός στο glass floor

Απόλυτα ελληνική ευρωπαϊκή βραδιά αυτή την Πέμπτη, καθώς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ταξίδεψαν σε Ισπανία και Τσεχία αντίστοιχα, διεκδικώντας ο καθένας με τις δικές τους πιθανότητες. Οι μάχες τους για την πρόκριση στους «16» του Europa League παίζουν με 0% γκανιότα στην Elabet, ενώ για τη EuroLeague το Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός έχει φουλ «Ενισχυμένα» Bet Builders!

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Νίκη Θέλτα – Under 2.5 γκολ – Over 2.5 σουτ Ιάγο Άσπας

Η ήττα με 2-1 στην Τούμπα δίνει προβάδισμα στη Θέλτα, όμως το γκολ του ΠΑΟΚ άφησε κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς. Το ζήτημα για τον Δικέφαλο δεν είναι όμως τόσο το σκορ. Περισσότερο είναι οι συνθήκες. Ο Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση φουλ απαιτητική αγωνιστικά. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να ξεκλειδώσει άμυνες με μία ενέργεια, απουσιάζει. Το ίδιο και οι κρίσιμοι Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, αλλά και άλλοι σημαντικοί παίκτες που κανονικά θα αγωνίζονταν.

Οι απουσίες αυτές αλλάζουν τον χάρτη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται γκολ, όμως ταυτόχρονα οφείλει να μείνει… όρθιος. Η ελληνική ομάδα δεν έχει καλή παράδοση στην Ισπανία, με οκτώ επισκέψεις χωρίς νίκη. Το πλάνο του Λουτσέσκου πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στην ανάγκη για επιθετική πρωτοβουλία και στην υποχρέωση να μην εκτεθεί αμυντικά. Ο ΠΑΟΚ καλείται να βρει λύσεις χωρίς τα βασικά του «όπλα».

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Νίκη Παναθηναϊκός ή Ισοπαλία – Under 2.5 γκολ – Over 2.5 σουτ Τετέι

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Πλζεν με πίστη ότι μπορεί να πανηγυρίσει την πέμπτη του πρόκριση σε νοκ άουτ απέναντι σε ομάδα της χώρας. Μετά το 2-2 της Λεωφόρου, και οι «Πράσινοι» γνωρίζουν πως χρειάζεται ώριμη και μυαλωμένη εκτός έδρας εμφάνιση. Αυτή είναι η 10η φορά που ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ομάδα από την Τσεχία. Στις προηγούμενες εννέα περιπτώσεις μετρά επτά προκρίσεις και δύο αποκλεισμούς (μαζί και οι προκρίσεις σε όμιλο), ενώ σε επίπεδο νοκ άουτ έχει ήδη τέσσερις επιτυχίες. Στην Τσεχία ο απολογισμός του είναι 3-1-4, παράδοση θετική που δείχνει ότι μπορεί να σταθεί, αλλά χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση.

Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι η αγωνιστική του ισορροπία το τελευταίο διάστημα. Η εικόνα του δείχνει να σταθεροποιείται και αυτό φέρνει αισιοδοξία, όπως και το «σούπερ» μομέντουμ του Αντρέα Τετέι. Ο Έλληνας φορ πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ματς και συνέχισε με ακόμη ένα εντυπωσιακό τέρμα στο πρωτάθλημα, αποτελώντας τον παίκτη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες με μια ενέργεια. Η Πλζεν από την πλευρά της παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα στη φετινή διοργάνωση και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τον προορισμό της ελληνικής ομάδας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.67: Νίκη Παναθηναϊκός και Over 88.5 πόντοι 1ο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην EuroLeague με διαφορετική ψυχολογία από ό,τι την άφησε. Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και ο τρόπος με τον οποίο λύγισε τον Ολυμπιακό άλλαξαν το κλίμα μέσα σε λίγες ημέρες και έφτιαξαν το κέφι όλου του οργανισμού. Από μια σεζόν που έμοιαζε να… γλιστράει, οι «Πράσινοι» βρήκαν ξανά αυτοπεποίθηση και ενέργεια, στοιχεία απαραίτητα σε αυτό που ακολουθεί, ξεκινώντας με την αναμέτρηση απέναντι στην Παρί.

Με 16 νίκες και 12 ήττες μετά από 28 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί στο γκρουπ των θέσεων 7-10 και το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Καθοριστική αναμένεται να αποδειχθεί η ενίσχυση με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός μπήκε κατευθείαν στα βαθιά, αναδείχθηκε MVP στο ντέρμπι Κυπέλλου και έδειξε ότι μπορεί να αλλάξει επίπεδο την ομάδα. Η Παρί παραμένει μια από τις πιο γρήγορες ομάδες της διοργάνωσης. Παίζει στον υψηλότερο ρυθμό κατοχών, σουτάρει μαζικά από την περιφέρεια και έχει πρώτο σκόρερ τον Ναντίρ Ιφί.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ