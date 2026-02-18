ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στο Europa League με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders

Μία θέση στους «16» του Europa League περνά από την «Τούμπα» και το «ΟΑΚΑ» εκεί όπου ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός υποδέχονται τη Θέλτα και τη Βικτόρια Πλζεν στο πρώτο ματς των playoffs του Europa League.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, έρχεται από «λευκή» ισοπαλία με την ΑΕΚ, αποτέλεσμα που κράτησε το αήττητο σερί του, αλλά φανέρωσε ένα μικρό επιθετικό μπλοκάρισμα. Στην Ευρώπη, πάντως, έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση. Σκόραρε 17 φορές σε οκτώ αγώνες και στην έδρα του παραμένει ανταγωνιστικός, με γκολ στα οκτώ από τα εννέα τελευταία εντός έδρας. Συνολικά απέναντι σε ισπανικές ομάδες μετρά 4 νίκες, 5 ισοπαλίες και 6 ήττες σε 14 παιχνίδια, με τέσσερα 0-0 και ένα 4-4 να ξεχωρίζουν.

Οι απουσίες ωστόσο, είναι σημαντικές: Γιώργος Γιακουμάκης και Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι τιμωρημένοι, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ και ο Δημήτρης Πέλκας εξαιρετικά αμφίβολοι, ο Λούκα Ιβανούσετς τραυματίας και ο Σουαλιό Μεϊτέ μάλλον δεν προλαβαίνει. Το βάρος δημιουργικά πέφτει ακόμη περισσότερο στους Ζίβκοβιτς και Τάισον.

Ο Παναθηναϊκός παραμένει ασταθής, ενώ μετράει μόλις δύο νίκες στα τελευταία εννέα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά στην Ευρώπη είναι σίγουρα πιο ανταγωνιστικός και προέρχεται από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες. Επιθετικά δεν βρίσκει εύκολα ρυθμό, και η Πλζεν είναι από τους χειρότερους αντιπάλους που θα μπορούσε να του τύχει, καθώς έχει εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία.

Η αμυντική της συνέπεια ξεχώρισε, καθώς δέχθηκε μόλις τρία γκολ – από τις καλύτερες επιδόσεις της διοργάνωσης. Εκτός έδρας μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και συνολικά εννέα ματς χωρίς ήττα. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ θα έχει στο πλευρό του και την προϊστορία, αφού δεν έχει γνωρίσει ποτέ ήττα επί ελληνικού εδάφους από τσεχική ομάδα. Σε οκτώ αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί σε Λεωφόρο και ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός μετρά πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, με το ένα ζευγάρι των ημιτελικών να είναι αυτό του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή. Οι Θεσσαλονικείς έκαναν εκπληκτική εμφάνιση και κανείς δεν περίμενε τόσο εύκολη νίκη επί της Μυκόνου. Το 93-65 ήταν ένας μικρός θρίαμβος για τον Γηραιό, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πάντα απόψε θα εξαρτηθούν από την αγωνιστική διάθεση των αντιπάλων τους.

Οι «Πράσινοι» πάντως ήταν κυριαρχικοί μετά από καιρό. Απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης: ότι έχουν κατέβει στην Κρήτη με διάθεση και προσήλωση για να σηκώσουν το Κύπελλο. Το σημαντικό στοιχείο στην 30άρα που έριξε ο Παναθηναϊκός, ήταν το εξαιρετικό ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και η ίσως καλύτερη εμφάνιση του Χολμς στην Ελλάδα.

