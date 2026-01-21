ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στην ευρωπαϊκή αρένα με σούπερ αποδόσεις από τη winmasters!

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η League Phase του Europa League και το ελληνικό ενδιαφέρον παραμένει έντονο. Άλλωστε, δύο στροφές πριν το τέλος της τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται στην 24άδα και έχουν σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Ετοιμάζονται να τα δώσουν όλα για να τις αυξήσουν. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις στην Τούμπα, ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Φερεντσβάρος και η winmasters είναι στο… πλευρό τους με μοναδικές αποδόσεις.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters! 

Πολύ ισορροπημένα είναι τα πράγματα στο ζευγάρι του Δικέφαλου του Βορρά με τους Βερδιμπλάνκος, πρόκειται για ένα πολύ δυνατό μπρα ντε φερ, αφού η ομάδα του Λουτσέσκου βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Η νίκη του ΠΑΟΚ προσφέρεται στο 2.60, ενώ το “διπλό” ελάχιστα πιο πάνω, στο 2.70. Την ισοπαλία τη βρίσκουμε στο 3.60.

Όσον αφορά στα ειδικά στοιχήματα, που πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, στο 2.50 βρίσκεται το anytime τέρμα του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο μαγικός Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι πάντα επικίνδυνος. Στο 2.43 προσφέρεται η επιλογή του να σκοράρει ή να δώσει ασίστ.

 Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα! 

Τα πράγματα φαντάζουν πιο δύσκολα για τον Παναθηναϊκό στη Βουδαπέστη. Και γιατί θα δοκιμαστεί σε μια ζόρικη έδρα αλλά και γιατί ο ίδιος προέρχεται από τη βαριά ήττα κόντρα στην ΑΕΚ. Το “διπλό” του το συναντάμε στο 3.15. Φαβορί, λοιπόν, η Φερεντσβάρος, στο 2.34, με την ισοπαλία στο 3.45

Αξίζει, φυσικά, να ρίξει κανείς το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ. Στο 1.90 προσφέρεται η επιλογή του Over 2,5 και στο 1.71 το G/G. Δεν περνά απαρατήρητος και ο σχετικός συνδυασμός, με το G/G+Over 2,5 στο 2.22.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο 

Απίθανη προσφορά γνωριμίας, με 1500 δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* και κωδικό PARTY1500.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

