ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στην «αρένα» της Ευρώπης με τις καλύτερες αποδόσεις από τη winmasters!

Τώρα τελειώνουν τα… αστεία, κάθε στιγμή μετράει, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός επιστρέφουν στο Europa League, ρίχνονται ξανά στη «μάχη» της Ευρώπης, με στόχο να προσπεράσουν τα εμπόδιά τους και να βρεθούν στους «16» της διοργάνωσης.

Συνοδοιπόρος στο ταξίδι τους, φυσικά, η winmasters που δηλώνει πάντα το «παρών» με τις κορυφαίες αποδόσεις! Πάμε να δούμε τι γίνεται στοιχηματικά.

Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Θέλτα. Αναζητά… εκδίκηση μετά την ήττα με 3-1 στη League Phase του θεσμού και έχει τον πρώτο λόγο, παρά τις απουσίες των Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη και Μεϊτέ. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία προσφέρει τη νίκη του στο 2.49, με το «διπλό» της Θέλτα στο 3.00 και την ισοπαλία στο 3.35.

Αξίζει κανείς να… παίξει μπάλα και με πιο ιδιαίτερα σημεία φυσικά. Ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα κληθεί να τραβήξει κουπί μεσοεπιθετικά. Ιδιαίτερα ελκυστικό το 2.16 για την επιλογή του να σκοράρει ή να δώσει ασίστ. Αντίστοιχα, το combo για νίκη ΠΑΟΚ, G/G και anytime τέρμα του Γερεμέγιεφ πληρώνει 11.38!

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν. «Αποκούμπι» της σεζόν η Ευρώπη για το «τριφύλλι» που θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Και μάλιστα είναι φαβορί για να τα καταφέρει. Τη νίκη του τη συναντάμε στο 2.40, με αυτή των Τσέχων να βρίσκεται στο 3.15 και την ισοπαλία στο 3.30.

Ο Ανδρέας Τετέι θα κάνει ντεμπούτο στην Ευρώπη και το να το συνδυάσει με γκολ προσφέρεται στο ωραιότατο 3.00. Από εκεί και πέρα, πολλά τα combo που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Για παράδειγμα, στο 3.85 βρίσκουμε την επιλογή για 1Χ με Under 2,5 σε γκολ και Over 5,5 σε κόρνερ.

