ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στην «αρένα» της Ευρώπης με τις καλύτερες αποδόσεις από τη winmasters!

Τώρα τελειώνουν τα… αστεία, κάθε στιγμή μετράει, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός επιστρέφουν στο Europa League, ρίχνονται ξανά στη «μάχη» της Ευρώπης, με στόχο να προσπεράσουν τα εμπόδιά τους και να βρεθούν στους «16» της διοργάνωσης.

Συνοδοιπόρος στο ταξίδι τους, φυσικά, η winmasters που δηλώνει πάντα το «παρών» με τις κορυφαίες αποδόσεις! Πάμε να δούμε τι γίνεται στοιχηματικά.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Θέλτα. Αναζητά… εκδίκηση μετά την ήττα με 3-1 στη League Phase του θεσμού και έχει τον πρώτο λόγο, παρά τις απουσίες των Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη και Μεϊτέ. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία προσφέρει τη νίκη του στο 2.49, με το «διπλό» της Θέλτα στο 3.00 και την ισοπαλία στο 3.35.

Αξίζει κανείς να… παίξει μπάλα και με πιο ιδιαίτερα σημεία φυσικά. Ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα κληθεί να τραβήξει κουπί μεσοεπιθετικά. Ιδιαίτερα ελκυστικό το 2.16 για την επιλογή του να σκοράρει ή να δώσει ασίστ. Αντίστοιχα, το combo για νίκη ΠΑΟΚ, G/G και anytime τέρμα του Γερεμέγιεφ πληρώνει 11.38!

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν. «Αποκούμπι» της σεζόν η Ευρώπη για το «τριφύλλι» που θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Και μάλιστα είναι φαβορί για να τα καταφέρει. Τη νίκη του τη συναντάμε στο 2.40, με αυτή των Τσέχων να βρίσκεται στο 3.15 και την ισοπαλία στο 3.30.

Ο Ανδρέας Τετέι θα κάνει ντεμπούτο στην Ευρώπη και το να το συνδυάσει με γκολ προσφέρεται στο ωραιότατο 3.00. Από εκεί και πέρα, πολλά τα combo που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Για παράδειγμα, στο 3.85 βρίσκουμε την επιλογή για 1Χ με Under 2,5 σε γκολ και Over 5,5 σε κόρνερ.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 1500 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code WINFEB

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα