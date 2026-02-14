ΠΑΟΚ – ΑΕΚ με «Ενισχυμένα» ημίχρονα στην Τούμπα από την Elabet!

Ντέρμπι Δικεφάλων στην Τούμπα, με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να κοντράρονται στη Θεσσαλονίκη σε μια κομβική «μάχη» για τον μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στο -3 από την Ένωση και θέλουν την νίκη για να την πιάσουν στην ισοβαθμία, με το ηθικό ανεβασμένο μετά την επικράτηση με 2-0 επί του Παναθηναϊκού μεσοβδόμαδα που τους χάρισε το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Απέναντι στην ΑΕΚ η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου θα δώσει το 4ο ντέρμπι στη σειρά σε ένα καθόλα απαιτητικό πρόγραμμα τις τελευταίες εβδομάδες, κατά το οποίο έχει πετύχει δυο νίκες στο Κύπελλο απέναντι στον Παναθηναϊκό και μια λευκή ισοπαλία κόντρα στον Άρη (0-0) στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Στους τελευταίους δώδεκα αγώνες του μετράει μόλις μια ήττα από τη Λυών στη Γαλλία, ενώ στην έδρα του τρέχει ένα εντυπωσιακό αήττητο από την αρχή της σεζόν.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.65: Ημίχρονο/Ισοπαλία – Τελικό/Ισοπαλία

Με τη σειρά της η ΑΕΚ πάει ως αήττητη εδώ και 12 αναμετρήσεις, όμως απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά ψάχνει να θέσει τέλος σε ένα αρνητικό σερί με τρεις διαδοχικές ήττες στα μεταξύ τους ντέρμπι. Την ίδια στιγμή οι Κιτρινόμαυροι έχουν νικήσει μόλις μια φορά στις τελευταίες οκτώ αναμετρήσεις κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Super League, ο οποίος βέβαια από την πλευρά δεν έχει νικήσει ποτέ τέσσερα σερί ντέρμπι Δικεφάλων στο πρωτάθλημα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 14.50: Ακριβές σκορ 3-1

Ο Παναθηναϊκός αναζητά αποκλειστικά και μόνο τη νίκη απέναντι στην ΑΕΛ. Παρά το μεγάλο «διπλό» που πανηγύρισε στο ντέρμπι αιωνίων απέναντι στον Ολυμπιακό, το Τριφύλλι δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και λύγισε μεσοβδόμαδα με ήττα 2-0 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Το Κύπελλο ήταν το πιο ρεαλιστικό σενάριο για κατάκτηση τίτλου, με τον Παναθηναϊκό πλέον να καλείται να στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στη μάχη για την πρώτη τετράδα.

Στο πρωτάθλημα τα κέφια είναι ανεβασμένα με διαδοχικές νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Κηφισιά. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ είχε πάρει… φόρα με τρεις διαδοχικές νίκες, όμως η βαριά τεσσάρα που δέχθηκε την προηγούμενη αγωνιστική από τον Παναιτωλικό την προσγείωσε απότομα. Πάντως η ομάδα του Σάββα Παντελίδη μετράει πέντε σερί ματς με γκολ στη Super League και θα ψάξει να το διευρύνει κι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.60: Ημίχρονο/Άρσεναλ – Τελικό/Άρσεναλ – Under 3,5 Γκολ

Έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο χορτάρι. Ήταν Απρίλιος του 2014 όταν Άρσεναλ και Γουίγκαν είχαν τραβήξει ξανά τα ξίφη τους για το FA Cup για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, με τους Gunners να επικρατούν στα πέναλτι μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και να παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό.

Μια ντουζίνα χρόνια αργότερα η κληρωτίδα τους έφερε ξανά αντιμέτωπους για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, όμως πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία τους συνάντηση. Και η διαφορά μεταξύ τους έχει γιγαντωθεί! Η Άρσεναλ από τη μια πρόκειται για την πρωτοπόρο της Premier League, τη στιγμή που η Γουίγκαν δίνει μάχη παραμονής για να διατηρηθεί στην τρίτη κατηγορία.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ