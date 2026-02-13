ΠΑΟΚ – ΑΕΚ με 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν*, με δύο απαντήσεις στο Master της Stoiximan!

Το μεγάλο ντέρμπι της Stoiximan Super League έχει αποκτήσει τεράστιο ενδιαφέρον. Μία συνάντηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αυτό το προκαλεί εξ’ ορισμού. Πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο της σεζόν και κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στην τελική μάχη της κορυφής. Το Master του αγώνα σε περιμένει κι εσύ διεκδικείς έως 10.000€ σε μετρητά.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην έδρα του για ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της χρονιάς, με την ΑΕΚ να έρχεται αποφασισμένη για αποτέλεσμα που θα ενισχύσει τη θέση της στη βαθμολογία. Η δύναμη της Τούμπας, η ποιότητα των δύο ρόστερ και η πίεση της κορυφής δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Οι αποφάσεις σου στο Master του αγώνα γίνονται πιο δύσκολες και ακόμα πιο συναρπαστικές, σε ένα ντέρμπι που μπορεί να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Αυτές τις λεπτομέρειες αναζητάς κι εσύ στο Master της Stoiximan, που είναι εδώ σε ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι, με σκοπό να μοιράσει εντελώς δωρεάν*, 10.000€ σε μετρητά. Αρκεί να απαντήσεις σωστά, στις δύο ερωτήσεις παρακάτω:

Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα (στην κανονική διάρκεια)” και Ποιος παίκτης θα πετύχει το πρώτο γκολ στον αγώνα” και διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά.

Το ποσό μοιράζεται μεταξύ όλων των μελών που απάντησαν σωστά, εκτός υπάρξει ένας και μοναδικός νικητής, που θα πάρει όλο το ποσό.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ Valentine’s προσφορά* χωρίς κατάθεση!

Με αφορμή τις ημέρες που οι ερωτευμένοι βρίσκουν μία αφορμή για δώρα, τα δικά σου τα παίρνει από τη Stoiximan. Δώρα* μπορούν να σε οδηγήσουν σε μεγάλα χαμόγελα, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η νέα προσφορά γνωριμία σε καλεί να γίνεις μέλος της Νο1 στοιχηματική κοινότητας και να επωφεληθείς άμεσα από όλα όσα σου προσφέρει.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις