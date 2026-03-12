ΠΑΟ & ΑΕΚ στην Ευρώπη με 0% γκανιότα και… ευρωλιγκάτες «Ενισχύσεις» για Ολυμπιακό, ΠΑΟ

Φουλ ελληνική βραδιά απόψε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ! Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ρίχνονται στην ευρωπαϊκή αρένα για τη φάση των «16» σε Europa και Conference League αντίστοιχα, με στόχο το πρώτο βήμα για να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό ταξίδι.

Στην Αθήνα το αναγεννημένο Τριφύλλι θέλει να κάνει την έκπληξη κόντρα στη Μπέτις και να συνεχίσει να… ανηφορίζει, τη στιγμή που η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Τσέλιε για να πάρει «εκδίκηση» από την ομώνυμη ομάδα. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κινούνται σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, με την ψυχολογία εκ διαμέτρου αντίθετη.

Οι Πειραιώτες ψάχνουν να δώσουν ακόμα ένα χτύπημα στη λαβωμένη Μονακό, ενώ οι Πράσινοι το… βάλσαμο με αντίδραση κόντρα στη Ζάλγκιρις. Βρείτε όλα τα ματς της ελληνικής βραδιάς στην Elabet που παίζουν με σούπερ δυνατές ενισχύσεις και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Πέρασαν 16 χρόνια και ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Το Τριφύλλι υποδέχεται την Μπέτις και η αλλαγή φόρμας και ψυχολογίας είναι εμφανής, καθώς προέρχεται από ένα σερί πέντε νικών σε όλες τις διοργανώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της επικράτησης στα πέναλτι επί της Πλζεν), με ανεβασμένους επιθετικούς δείκτες και 14 γκολ ενεργητικό. Οι Βερδιμπλάνκος τερμάτισαν στην 4η θέση της League Phase και βρίσκονται στην 5η θέση της La Liga, αν και παρουσιάζονται πεσμένοι την τελευταία περίοδο. Η τελευταία τους νίκη ήταν ένα μήνα πριν στη Μαγιόρκα κι έκτοτε έχουν ακολουθήσει τρία ματς στην Ισπανία με συγκομοιδή δυο βαθμών.

Τσέλιε – ΑΕΚ για το πρώτο σκέλος των «16» του Conference League, με τις δυο ομάδες να βρίσκονται σε πολύ διαφορετική μοίρα από την τελευταία τους συνάντηση στη League Phase. Τότε η ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα είχε επικρατήσει 3-1 με ανατροπή χάρη σε χατ τρικ του Φρανκ Κοβάσεβιτς, όμως αμφότεροι δεν βρίσκονται πλέον στον σλοβένικο σύλλογο κι από τότε η Τσέλιε έχει πάρει την κάτω βόλτα…

Η ΑΕΚ έχει καταφέρει να αλλάξει πρόσωπο από εκείνη την ήττα πίσω στις αρχές Οκτώβρη, καθώς τερμάτισε στην 3η θέση – 10 θέσεις πάνω από την Τσέλιε – και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα γκολ του νεοφερμένου Βάργκα τις τελευταίες εβδομάδες την έχουν βοηθήσει να διατηρηθεί σε αυτή τη θέση, όπως και τα αντίστοιχα του Λούκα Γιόβιτς που θα ψάξει με μανία να σκοράρει μετά το χαμένο πέναλτι με τη Λάρισα.

Ο Ολυμπιακός παραμένει στη Γαλλία μετά την εμφατική επικράτηση επί της Παρί, με στόχο το 2/2 απέναντι στη λαβωμένη Μονακό. Βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας και στα τελευταία δυο ευρωπαϊκά ματς υπέταξε για 11η σερί φορά τον Παναθηναϊκό και διέλυσε με κατοστάρα την Παρί σε ένα μας που μπήκε φουριόζος με 8/10 τρίποντα και 33 πόντους στην πρώτη περίοδο. Οι Γάλλοι προέρχονται από επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς στην Ευρωλίγκα, με τα αγωνιστικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν να οδηγούν στην έξοδο τον Βασίλη Σπανούλη παραμονές του αγώνα με τους Πειραιώτες.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αρχίσει ξανά την αναρρίχηση στη EuroLeague, αρχής γενομένης από το απόλυτο must win κόντρα στη Ζάλγκιρις. Παρά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Ολυμπιακό, το Τριφύλλι δεν έχει καταφέρει να βρει συνέπεια στις εμφανίσεις του και οφείλει να βρεθεί όσο ψηλότερα γίνεται εντός δεκάδας! Το σύνολο του Άταμαν προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές ήττες σε ευρωπαϊκό τερέν που το έχουν ρίξει στη 10η θέση της συνολικής κατάταξης με ρεκόρ 16-14 και κυμαίνεται στο όριο των Play-In. Στα θετικά για τον Άταμαν βρίσκεται ο ετοιμοπόλεμος Σλούκας, αλλά κι η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ που υπολογίζεται για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο!

