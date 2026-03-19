ΠΑΟ & ΑΕΚ με 0% γκανιότα στην Ευρώπη και… ευρωλιγκάτες «Ενισχύσεις» για Ολυμπιακό

Βραδιά με γαλανόλευκο χρώμα στην Ευρώπη και με συναρπαστικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ! Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έκαναν πριν μια εβδομάδα το πρώτο βήμα για να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και πλέον ήρθε η ώρα να τελειώσουν τη δουλειά.

Στην Ανδαλουσία το Τριφύλλι θέλει να υπερασπιστεί το προβάδισμα που απέκτησε στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Μπέτις για να προκριθεί στους «8» του Europa League, ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί την Τσέλιε για μια θέση στα προημιτελικά του Conference με «κληρονομιά» τον θρίαμβο της Σλοβενίας. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός υποδέχεται ανεβασμένος στο ΣΕΦ τη Μπασκόνια που βυθίζεται στη Euroleague, με φόντο το πλεονέκτημα έδρας.

Το ταξίδι του Παναθηναϊκού προς τα προημιτελικά του Europa League περνάει μέσα από την Ανδαλουσία. Το Τριφύλλι ονειρεύεται την πρώτη του πρόκριση στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το μακρινό 2002 και χάρη στη νίκη με 1-0 επί της Μπέτις στο ΟΑΚΑ έχει αποκτήσει τον πρώτο λόγο απέναντι στους Ισπανούς.

Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ταμπόρδα προς το φινάλε του αγώνα έδωσε… φτερά στους Πράσινους ενόψει της επίσκεψης στο «Καρτούχα», το γήπεδο που χρησιμοποιεί η Μπέτις λόγω των έργων ανοικοδόμησης που γίνονται στη φυσική της έδρα, το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν. Από τον Φεβρουάριο και ύστερα οι ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ δείχνουν να έχουν αφήσει πλήρως πίσω τους το κάκιστο ξεκίνημα στη φετινή σεζόν και η φόρμα τους μοιάζει ιδανική ενόψει του ταξιδιού στην Ισπανία.

Μετρούν άλλωστε έξι νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, αν και η μοναδική γκέλα συνέβη πριν από μόλις λίγες ημέρες με το 0-0 στην Αθήνα απέναντι στον Παναιτωλικό. Την ίδια ώρα η Μπέτις διανύει μια περίοδο εσωστρέφειας, καθώς τα γκολ έρχονται με το σταγονόμετρο και οι νίκες έχουν χαθεί προσωρινά από τον ορίζοντα.

Οι Βερδιμπλάνκος δεν έχουν πανηγυρίσει ούτε μια φορά στα τελευταία πέντε ματς σε Ισπανία κι Ευρώπη, μοιάζουν να χάνονται σε έναν αργό τέμπο στους αγώνες και οι ισοπαλίες είναι το κύριο αποτέλεσμα των τελευταίων εβδομάδων. Ούτε καν ο κόσμος τους δεν έχει καταφέρει να αλλάξει αυτή τη δυναμική, με την ομάδα του Πελεγκρίνι να περιορίζεται σε τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στο «Καρτούχα» στα προηγούμενα ματς.

Η ΑΕΚ φαινομενικά ολοκλήρωσε τη δουλειά στη Σλοβενία, αλλά η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια μόνο αδιάφορη δεν της είναι. Η Ένωση άλλωστε θέλει να κάνει το 2/2 απέναντι στην Τσέλιε για να πάρει το μάξιμουμ των βαθμών που μπορεί να διεκδικήσει με φόντο μια καλύτερη κλήρωση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την επόμενη σεζόν. Ο θρίαμβος με 4-0 στη Σλοβενία έχρισε τους Κιτρινόμαυρους ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρόκριση κι άπαντες στην ομάδα αναμένουν μια ονειρική βραδιά με την παρθενική τους παρουσία στους «8» του Conference League.

Μια τέτοια βραδιά μάλιστα θα αποτελέσει και βάλσαμο μετά τη γκέλα της προηγούμενης εβδομάδας κόντρα στον Ατρόμητο, παρά τη ντοπιέτα που σημείωσε ο εντυπωσιακός Λούκα Γιόβιτς. Η ομάδα του Περιστερίου άλλωστε τιμώρησε την απειθαρχία των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς στα στημένα και με το τελικό 2-2 την ανάγκασε να συγκατοικήσει ξανά στην κορυφή μαζί με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ο Σέρβος προπονητής πάντως ενδέχεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, ιδίως από τη στιγμή που οι Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος και Γκατσίνοβιτς είναι όλοι στο όριο καρτών και είναι πιθανό να προφυλαχθούν με το μυαλό στον επόμενο γύρο.

Σε κάθε περίπτωση εξάλλου η ΑΕΚ επέδειξε πως δεν έχει και πολλά να φοβάται από την πρωτοπόρο της Σλοβενίας, η οποία την επομένη της ήττας προχώρησε σε αλλαγές σε τεχνικό επίπεδο. Ο Ιβάν Μαέφσκι αποχαιρέτησε και τη θέση του στον πάγκο πήρε ο Πορτογάλος Βίτορ Καμπέλος, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στον νικηφόρο αγώνα απέναντι στην Κόπερ με 1-0 για το πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός βρυχήθηκε στο ΣΕΦ απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague και προετοιμάζεται για το ματς απέναντι στη Μπασκόνια με άγριες διαθέσεις. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν τεράστιο βήμα στην κούρσα για το πλεονέκτημα έδρας ισοπεδώνοντας τους Τούρκους με 104-87, σε ματς καριέρας για τον Εβάν Φουρνιέ ο οποίος «έσβησε» στους 36 πόντους!

Ήταν το κατάλληλο αποτέλεσμα για να τονώσει την ψυχολογία των Ερυθρολεύκων που χάρη στο 81% στα δίποντα διέλυσαν μια ομάδα, η οποία μετρούσε 20 νίκες στα 23 τελευταία επίσημα ματς της. Αποτέλεσε συνάμα και μια απάντηση μετά την – ίσως απρόσμενη – ήττα από την λαβωμένη Μονακό, με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να ανεβάζει το ρεκόρ του στο 21-11 από τη 2η θέση της Euroleague.

Οι Πειραιώτες πλέον σηκώνουν μανίκια για το επόμενο ματς απέναντι στη Μπασκόνια στο ΣΕΦ, η οποία βρίσκεται σε πολύ διαφορετική μοίρα. Οι Βάσκοι μοιάζουν παγιδευμένοι σε αγωνιστική δίνη, προέρχονται από έξι σερί ήττες στην Ευρωλίγκα και έχουν βυθιστεί στην προτελευταία θέση της κατάταξης με ρεκόρ 9-22.

Η κατάκτηση του Copa Del Rey τον Φεβρουάριο μάλλον έχει αποδειχθεί «πυροτέχνημα», μιας και δεν έχουν καταφέρει να δώσουν συνέχεια σε ανάλογες εμφανίσεις. Εκτός συνόρων μάλιστα έχουν συνηθίσει να φλερτάρουν με τους 100 πόντους στο δικό τους καλάθι, με τις αμυντικές επιδόσεις τους να ανοίγουν την όρεξη στους φορμαρισμένους Φουρνιέ και Βεζένκοφ που ολοκλήρωσαν το ματς με τη Φενέρ απαριθμώντας αθροιστικά 60 πόντους!