Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (02/11)

Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ μονομαχούν σε ένα από τα πιο ξεχωριστά παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ο Πανσερραϊκό έχει δείξει πως μπορεί να είναι ανταγωνιστικός κι αν κάποιος τον υποτιμήσει, θα το πληρώσει. Ο ΠΑΟΚ έρχεται από πέντε νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο άσος του Πανσερραϊκού προσφέρεται στο 11.00 και το διπλό του ΠΑΟΚ πάει στο 1.27** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, είναι διαθέσιμο και το εργαλείο Bet Builder, η πιο δημοφιλής λειτουργία των τελευταίων ετών, με την οποία μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κουπόνι, με διαφορετικές αγορές από τον ίδιο αγώνα.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Στο Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ τα στατιστικά και η παράδοση συμβάλλουν στην πιο λεπτομερή ανάλυση του αγώνα. Στην πλατφόρμα της Betsson το στοίχημα είναι μία διαρκής διασκέδαση κι αυτό το αποδεικνύουν και οι αποδόσεις. Ο Πανσερραϊκός μετράει 5 νίκες, 14 ισοπαλίες και 30 ήττες με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (41-98 γκολ).

Ο Πανσερραϊκός ως τώρα έχει νικήσει μόνο τον ουραγό Αστέρα Τρίπολης. Εκείνη την επιτυχία διαδέχτηκαν δύο ήττες, με τελευταία εντός έδρας από τη Λάρισα την προηγούμενη αγωνιστική. Ωστόσο, η ομάδα των Σερρών δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις να βρει τον απαραίτητο ρυθμό. Στο Πανσερραϊκός εναντίον ΠΑΟΚ ο γηπεδούχος θα παλέψει όσο μπορεί, δίνοντας προτεραιότητα στην αμυντική του λειτουργία.

Ο ΠΑΟΚ αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία πως διανύει περίοδο φόρμας. Έχει νικήσει στα πέντε τελευταία του παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις, με το εκτός έδρας 4-3 επί της Λιλ για το Europa League ν’ αποτελεί την πιο εντυπωσιακή από τις επιτυχίες του μετά τις 5 Οκτωβρίου, όταν και άρχισε αυτό το νικηφόρο σερί του. Στη Σούπερ Λιγκ επικράτησε 3-0 εντός του Βόλου και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ακολούθησε το εύκολο 4-1 επί της ΑΕ Λάρισα στην Τούμπα για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, την Τετάρτη.

Οι συνεχόμενες νίκες του ΠΑΟΚ αλλάζουν τα δεδομένα στο μακροχρόνιο στοίχημα για νικητης στη super league με αποδόσεις που συναρπάζουν στην πλατφόρμα της Betsson. Το να κατακτήσει τον τίτλο προσφέρεται στο 4.75** και τον φέρνουν στη 2η θέση του σχετικού πίνακα, πίσω από τον Ολυμπιακό, που τον βρίσκουμε στο 1.45**.

Την προηγούμενη διετία οι δύο ομάδες μονομάχησαν συνολικά έξι φορές και στις δύο έδρες, για τη Super League και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Στα πέντε από αυτά τα ματς σημειώθηκαν μεγάλα σκορ. Στο Πανσερραϊκός εναντίον ΠΑΟΚ το Over 2,5 δίνεται στο 1.60** στην πλατφόρμα της Betsson, ενώ το Under 2,5 το βρίσκουμε στο 2.34**.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ* 

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρείτε πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα, συγκεντρωμένες όλες σε μια σελίδα, οι οποίες θα σας προσφέρουν απίστευτες ευκαιρίες για ποντάρισμα.

Στο Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ το στοίχημα τον γηπεδούχο είναι το να καταφέρει να σημειώσει ένα γκολ. Αν το πετύχει, ίσως βάλει περισσότερη πίεση στον φιλοξενούμενο κι έτσι, ενδέχεται να ψάξει το θετικό αποτέλεσμα με περισσότερες αξιώσεις. Ταυτόχρονα, θεωρείται πολύ πιθανό το να βρει δίχτυα κι ο φιλοξενούμενος.

Το G/G τοποθετείται στο 2.08** ενώ το N/G προσφέρεται στο 1.68**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, να είναι ο Γιακουμάκης ο πρώτος σκόρερ ανεβαίνει στο 5.50** (από 5.00) στην πλατφόρμα της Betsson.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

