Παναθηναϊκός – Παρτιζάν και Τσέλσι – Μπαρτσελόνα με 0% γκανιότα και φουλ «Ενισχύσεις» στην Elabet (25/11)

Η Τρίτη έρχεται με δύο μεγάλα παιχνίδια που τραβούν τα βλέμματα σε EuroLeague και Champions League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν σε ένα κομβικό ματς για την κορυφή, ενώ στο Λονδίνο η Τσέλσι συναντά την Μπαρτσελόνα με τη μάχη για καλύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία να να κρέμεται από λεπτές ισορροπίες.

Και τα δύο παιχνίδια θα τα βρεις στην Elabet με 0% γκανιότα, αμέτρητες επιλογές και σούπερ «Ενισχύσεις».

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Over 169.5 πόντοι + Πάρκερ Over 10.5 πόντοι + Γκραντ Over 5.5 πόντοι 

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο ΟΑΚΑ με φόρα… κορυφής. Από τότε που ο Φαρίντ μπήκε στο ρόστερ, οι «Πράσινοι» παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικό πρόσωπο: καθαρό διπλό στο Παρίσι, εντυπωσιακή εμφάνιση στη Μαδρίτη, επιβολή επί της Ντουμπάι με άκρως παραγωγικό δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Αταμάν έχει πλέον ισορροπία στη ρακέτα, ενέργεια, ξεκάθαρους ρόλους και τη 2η καλύτερη επίθεση στην EuroLeague. Το κομβικό στοιχείο: η μείωση λαθών. Από τις πιο ευάλωτες ομάδες στη στατιστική αυτή, ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει καθαρή πρόοδο και με νίκη σήμερα κοιτά ακόμη και κορυφή. Στον αντίποδα, η Παρτιζάν έρχεται από επτά διαδοχικές ήττες, με εμφανίσεις που δείχνουν έλλειψη συνοχής και συχνές καταρρεύσεις στο φινάλε.  Ο Παναθηναϊκός προηγείται 10-8 στην προϊστορία από το 2000 και έχει πάρει τα τρία τελευταία μεταξύ τους εντός έδρας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.70: Ισοπαλία & να σκοράρουν και οι δύο

Στο Champions League, Τσέλσι και Μπαρτσελόνα σχηματίζουν ένα από τα πιο… βαριά ζευγάρια των τελευταίων δεκαετιών. Με 7 βαθμούς αμφότερες, βρίσκονται στο όριο της πρόκρισης και το ματς στο «Στάμφορντ Μπριτζ» γίνεται καθοριστικό για τις βλέψεις προς την οκτάδα. Η Τσέλσι προέρχεται από το απρόσμενο 2-2 στο Μπακού, όμως στο Λονδίνο έχει απόλυτη εικόνα φέτος στην Ευρώπη, ενώ τρέχει 16 σερί εντός έδρας ματς ομίλων χωρίς ήττα. Η Μπαρτσελόνα ταξιδεύει μετά το εντυπωσιακό 4-0 επί της Μπιλμπάο στο νέο «Καμπ Νου». Η επίθεση λειτουργεί, όμως η άμυνα παραμένει ασταθής: μόλις ένα clean sheet στα τελευταία 11 παιχνίδια. Το πρόσφατο 3-3 με την Κλαμπ Μπριζ στη διοργάνωση έδειξε ξανά ευπάθεια. Η παράδοση είναι απόλυτα ισορροπημένη, με ιστορικές μονομαχίες που έχουν σημαδέψει τον θεσμό.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Νίκη Μπενφίκα + Under 2.5 + Over 0.5 Σουτ στην εστία Παυλίδης

Ο Άγιαξ και η Μπενφίκα συναντιούνται σε ένα ματς επιβίωσης. Και οι δύο ομάδες παραμένουν χωρίς βαθμό στους ομίλους, με την πίεση να έχει φτάσει στο κόκκινο. Ο Άγιαξ μετρά 14 γκολ παθητικό, υπηρεσιακό προπονητή και μόλις μία εντός έδρας νίκη στα τελευταία τέσσερα. Η Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη έχει επίσης μηδέν βαθμούς και τρία σερί ματς χωρίς γκολ στην Ευρώπη, ενώ ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ανεβάσει δημόσια την ένταση απαιτώντας αντίδραση. Η προϊστορία δίνει μικρό προβάδισμα στον Άγιαξ, αλλά η τελευταία μεταξύ τους μάχη στο Άμστερνταμ είχε λήξει 0-1 υπέρ της Μπενφίκα.

