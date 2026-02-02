ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ με 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν*, με δύο απαντήσεις στο Master της Stoiximan!

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ÐÁÏ - ÐÁÏÊ (ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ / EUROKINISSI)

Ο αγώνας του Κυπέλλου ανάμεσα στις δύο ομάδες έφτασε. Παίζεις εντελώς δωρεάν* σε αυτόν, απαντώντας σε δύο ερωτήσεις. Αν πετύχεις διάνα, τότε θα ανταμειφθείς, ακόμα και με ολόκληρο το ποσό των 10.000€ σε μετρητά.

-Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ!

Προέρχονται από νίκες, ευρωπαϊκή επιτυχία και προφανώς δεν έχουν το χώρο και το περιθώριο να κοιτάξουν πίσω. Ειδικά ο Παναθηναϊκός. Με όλα αυτά τα δεδομένα καλείσαι να πάρεις τις αποφάσεις σου, πριν απαντήσεις. 

Το Master της Stoiximan μοιράζει εντελώς δωρεάν*, 10.000€ σε μετρητά. Αρκεί να απαντήσεις σωστά, στις δύο ερωτήσεις παρακάτω:

Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα (στην κανονική διάρκεια)” και Ποιος παίκτης θα πετύχει το πρώτο γκολ στον αγώνα” και διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά.

Το ποσό μοιράζεται μεταξύ όλων των μελών που απάντησαν σωστά, εκτός υπάρξει ένας και μοναδικός νικητής, που θα πάρει όλο το ποσό.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ προσφορά* χωρίς κατάθεση σου ανήκει!

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

