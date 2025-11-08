ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Σίτι – Λίβερπουλ με 0% γκανιότα και “Ενισχυμένες” αποδόσεις (09/11)

Το μεγάλο ραντεβού της 10ης αγωνιστικής για τη Σούπερλιγκ βρίσκει σε εντελώς διαφορετικό σημείο τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε απίθανη κατάσταση, ενώ ο Παναθηναϊκός αναζητά τη μεγάλη νίκη που θα τον κρατήσει σε απόσταση βολής από την κορυφή και θα του αλλάξει το τσιπάκι.

Στην Elabet θα βρεις 0% γκανιότα και ενισχυμένες αποδόσεις για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Μαν. Σίτι – Λίβερπουλ, αλλά και Ενισχυμένα bet builders και Φουλ επιλογές pregame & live για τα σημερινά παιχνίδια, ενώ θα ανακαλύψεις και τη Super Προσφορά* Γνωριμίας 

Η ομάδα του Λουτσέσκου πάντως έχει γυρίσει ολοκληρωτικά τον δικό της διακόπτη. Από τη νίκη επί του Ολυμπιακού και έπειτα, ο Δικέφαλος του Βορρά τρέχει σερί 7 νικών σε όλες τις διοργανώσεις, με 24 γκολ ενεργητικό. Μετά το 5-0 στις Σέρρες και την τεσσάρα επί της Γιουνγκ Μπόις, ενώ είχε προηγηθεί και το ιστορικό 3-4 μέσα στη Λιλ, μια νίκη που επιβεβαίωσε ότι οι ικανότητες του ΠΑΟΚ δεν έχουν… ταβάνι. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να παραμείνει αήττητος και μόνος στην κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός που επέστρεψε στις νίκες με το 1-0 στη Μάλμε, πήρε κάποια πνοή και ψυχολογία μετά το στραβοπάτημα στον Βόλο. Ο Ράφα Μπενίτεθ ετοιμάζεται για το πρώτο του ελληνικό ντέρμπι, γνωρίζοντας ότι η νίκη είναι μονόδρομος για να κρατήσει την ομάδα όσο το δυνατόν πιο κοντά γίνεται στην κορυφή. Υπάρχουν απουσίες, όμως αναμένονται και σημαντικές επιστροφές.

Η έδρα πάντως παραμένει όπλο. Οι «πράσινοι» έχουν χάσει μόλις 1 από τα 19 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα (από τον Ολυμπιακό τον Μάιο), ενώ απέναντι στον ΠΑΟΚ έχουν 2 συνεχόμενες νίκες στη «Λεωφόρο».

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.27: Ισοπαλία ημίχρονο / Σίτι τελικό

Το Σίτι – Λίβερπουλ είναι το ντέρμπι που καθόρισε την τελευταία 10ετία στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη φορά, το διακύβευμα είναι η σταθερότητα και το ποια θα μπορέσει να μείνει κοντά στην Άρσεναλ, που έχει ξεφύγει. Η Λίβερπουλ έρχεται από τεράστια νίκη 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, που της έδωσε ώθηση, όμως στο πρωτάθλημα έχει κενά: μόλις μία νίκη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές. Η Μάντσεστερ Σίτι, αντίθετα, μοιάζει να βρίσκει ξανά ρυθμό. Το 4-1 επί της Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του Γκουαρδιόλα επέστρεψε σε κατάσταση πρωταθλητισμού. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρίσκεται δυναμικά στο προσκήνιο με 27 γκολ τη φετινή σεζόν (μαζί με την εθνική), ενώ χρειάζεται μόλις δύο για να φτάσει τα 100 στην Premier League.

Στο 3.60: Anytime σκόρερ – Λούκα Γιόβιτς

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Ηράκλειο σε ένα από τα πιο απαιτητικά εκτός έδρας της σεζόν, κουβαλώντας πίεση και κόπωση. Η ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς (1-1 στο φινάλε) ήρθε να προστεθεί στις ήττες από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, επιτείνοντας το αρνητικό κλίμα. Ο Νίκολιτς καλείται να αντιδράσει χωρίς Ρότα και Βίντα, με τον Γιόβιτς να αποτελεί την κύρια επιθετική ελπίδα. Ο Σέρβος φορ σκόραρε στην Ευρώπη και ψάχνει συνέχεια απέναντι σε έναν ΟΦΗ που έρχεται από βαριά ήττα 3-0 στην Τρίπολη. Η παράδοση είναι ξεκάθαρα με την ΑΕΚ: 5 νίκες στις 6 τελευταίες επισκέψεις στο Ηράκλειο, με μόνη ήττα το 2-0 του Οκτωβρίου 2023.

Στοιχηματικές

