Παναθηναϊκός – ΟΦΗ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στον εξ αναβολής αγώνα της πρεμιέρας της Super League, σ’ ένα ματς που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για τους στόχους που έχουν θέσει οι δύο ομάδες. Το «τριφύλλι» μετράει 60 νίκες, 25 ισοπαλίες και 13 ήττες με αντίπαλο τον ΟΦΗ (195-98 τα γκολ υπέρ του Παναθηναϊκού).

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ίσως στην καλύτερη κατάστασή του στην τρέχουσα σεζόν. Παραμένει αήττητος σε έξι αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας φυσικά πανηγυρίσει την πρόκριση στους «16» του Europa League. Μετά τη νίκη του με 3-1 επί του Άρη, έπιασε στην 4η θέση τον Λεβαδειακό, τον οποίο θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κυριακή που μας έρχεται. Έτσι όπως εξελίσσεται η χρονιά, οι «πράσινοι» κρατούν στα χέρια τους το να βρεθούν στην 1η σειρά των πλέι οφ.

Πολύ καλό είναι το κλίμα και στο στρατόπεδο των Κρητικών, όπου όλοι περιμένουν με αγωνία τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-0, στις 22 Φεβρουαρίου, είναι η μοναδική που γνώρισε η ομάδα του Ηρακλείου στα οκτώ τελευταία της παιχνίδια στις δύο εγχώριες διοργανώσεις. Το ζητούμενο για τον ΟΦΗ είναι να πάρει το θετικό αποτέλεσμα που θα τον φέρει πιο κοντά στη 2η σειρά των πλέι οφ.

Στο Παναθηναϊκός – ΟΦΗ οι αποδόσεις χρίζουν ξεκάθαρο φαβορί τον γηπεδούχο. Συγκεκριμένα, ο άσος του Παναθηναϊκού τοποθετείται στο 1.42**, ενώ το διπλό του ΟΦΗ παρέχεται στο 7.60** στην πλατφόρμα της Betsson.

Τα 7 από τα 10 τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων στην Αθήνα είχαν μεγάλα σκορ. Επιπλέον, με εξαίρεση το 1-1 με τη Λάρισα στις 15 Φεβρουαρίου, τα υπόλοιπα έξι εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα είχαν περισσότερα από δύο γκολ. Το Over 2,5 στο ματς με τον ΟΦΗ προσφέρεται στο 1.89** στην πλατφόρμα της Betsson, ενώ το Under 2,5 δίνεται στο 1.92**. Επιπλέον, το G/G το βρίσκουμε στο 2.12**, ενώ το N/G παρέχεται στο 1.65**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Απόστολος Νικολαΐδης», το Over 5.5 κόρνερ πάει στο 3.20** από 3.00, ενώ ο τριπλός συνδυασμός νίκη Παναθηναϊκού, Over 2.5 γκολ, να σκοράρει ο Andrews Tetth δίνεται πλέον στο 3.75** από 3.41.

Παράλληλα, το Over 1.5 γκολ του ΟΦΗ πηγαίνει στο 5.80** από 5.40, ενώ το να χριστεί σκόρερ ο Eddie Salcedo ανεβαίνει στο 6.60** από 6.00. Με τη Σούπερ Ενισχυμένη Απόδοση, το να νικήσει ο ΟΦΗ ένα ημίχρονο εκτοξεύεται στο 4.00** από 3.55.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Φυσικά, θα προκύψουν και μοναδικές ευκαιρίες πονταρίσματος στο live, ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει το ματς. Ωστόσο, εσύ μπορείς να κλειδώσεις από νωρίς τα κέρδη σου, αρκεί να χρησιμοποιήσεις το Auto Cash Out. Πρόκειται για ένα περίφημο εργαλείο που υπάρχει στην πλατφόρμα της Betsson και το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμεί. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα. Μία δυνατότητα που προσφέρει ελευθερία κινήσεων, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

