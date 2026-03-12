Παναθηναϊκός – Μπέτις με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπέτις στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Europa League, στην πρώτη μεταξύ τους μονομαχία στην ιστορία τους. Από τη μία η ελληνική ομάδα, με παρουσία στον τελικό του «Wembley» το 1971 και σπουδαίες πορείες, από την άλλη η ισπανική, που ήταν φιναλίστ πέρυσι στο Conference League.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην καλύτερή φετινή του φάση. Με τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη Super League και τρεις ισοπαλίες, συμπλήρωσε επτά αγώνες χωρίς ήττα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν στον προηγούμενο γύρο ήταν ίσως το «turning point» για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός πως πλέον βρίσκει και λύσεις στην επίθεση. Η εκτός έδρας νίκη του επί του Λεβαδειακού, με την οποία κλείδωσε την παρουσία του στην πρώτη τετράδα, ήταν η 2η συνεχόμενη με τέσσερα γκολ στο ενεργητικό.

Με φόρα από την περσινή της παρουσία στον τελικό του Conference League, η Μπέτις τα πήγε περίφημα στη League Phase του φετινού Europa League. Τερμάτισε στην 4η θέση, έχοντας πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Έτσι, γλίτωσε τα play-off κι επιστρέφει τώρα στην Ευρώπη, μετά τα τέλη Ιανουαρίου. Στη La Liga παραμένει στην 5η θέση, αν και προς το παρόν έμεινε λίγο πίσω στο κυνήγι της τετράδας, που οδηγεί στο Champions League. Αυτό συνέβη γιατί στα τρία τελευταία ματς πρωταθλήματος δεν μπόρεσε να νικήσει. Τις εντός έδρας ισοπαλίες με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και Σεβίλλη, στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης, ακολούθησε την Κυριακή η εκτός έδρας ήττα από τη Χετάφε. Βεβαίως, σ’ εκείνο το ματς, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έκανε αρκετές αλλαγές στην 11άδα.

Ξανά αντιμέτωπη με την Τσέλιε η ΑΕΚ

Για τη φάση των «16» του Conference League, η Τσέλιε κοντράρεται με την ΑΕΚ. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου. Ισχύουν οι κανονισμοί της παράτασης και των πέναλτι. Η νικήτρια της σειράς θα παίξει είτε με τη Σάμσουνσπορ είτε με τη Βαγιεκάνο. Στην πρεμιέρα της League Phase, η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Τσέλιε στη Σλοβενία με 3-1.

Η Τσέλιε βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Πρόσφατα άλλαξε προπονητή και τα ηνία της ομάδας έχει αναλάβει ο Ιβάν Μαέφσκι. Προσπαθεί να βρει τα πατήματά του στο κλαμπ, που προέρχεται από δύο απανωτές ήττες.

Η ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση στον ευρωπαϊκό αυτόν θεσμό. Πέρασε απευθείας στους «16» έπειτα από μια πολύ καλή πορεία στη League Phase και τώρα κοιτάζει ψηλά και παρουσιάζεται έτοιμη για τις προκλήσεις. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετράει 8 σερί επίσημα ματς χωρίς ήττα (5-3-0).

