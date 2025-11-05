ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και ΠΑΟΚ με 0% γκανιότα απόψε στην Ευρώπη (06/11)

Η ευρωπαϊκή βραδιά της Τετάρτης έχει έντονο ελληνικό χρώμα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη του Europa League, σε δύο κρίσιμες αναμετρήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον και ενισχυμένες επιλογές στην Elabet, όπου τα ελληνικά παιχνίδια παίζουν με 0% γκανιότα. Μαζί και η ΑΕΚ, που θέλει restart στο Conference League και επάνοδο στις πειστικές εμφανίσεις.

Η αποψινή αναμέτρηση στο «Eleda Stadion» θεωρείται αφορμή για νέο ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να αφήσει πίσω του τις τελευταίες αστοχίες και να παρουσιάσει μία πιο σφιχτή, πειθαρχημένη εικόνα. Ο Ράφα Μπενίτεθ κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πάγκο, γνωρίζοντας ότι η ομάδα χρειάζεται επειγόντως σταθερότητα και ψυχολογία μετά την ήττα στον Βόλο. Οι «Πράσινοι» αντιμετωπίζουν προβλήματα συνοχής και απουσίες, ωστόσο η Ευρώπη πάντα λειτουργεί διαφορετικά. Η Μάλμε δεν βρίσκεται στα καλύτερά της, έχοντας μόλις έναν βαθμό σε τρεις αγώνες Europa League και αρνητικό σερί στο σουηδικό πρωτάθλημα, ενώ δεν πείθει αμυντικά. Η προϊστορία των «πράσινων» απέναντι σε σουηδικές ομάδες είναι θετική (4-1-2), με μοναδική πρόσφατη ήττα από την Τζουργκάρντεν πέρυσι.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20: Νίκη ΠΑΟΚ – Over 2.5 γκολ – Over 1.5 σουτ στην εστία Γιακουμάκης

Η Τούμπα φορά τα ευρωπαϊκά της και ετοιμάζεται για ένα ματς-κλειδί. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση, με έξι συνεχόμενες νίκες και 20 γκολ ενεργητικό. Από το εντυπωσιακό 3-4 στη Λιλ μέχρι το πρόσφατο 5-0 στις Σέρρες, ο «Δικέφαλος» δείχνει αυτοπεποίθηση και πληρότητα σε κάθε γραμμή. Η Γιουνγκ Μπόις, από την άλλη, έρχεται με νέο προπονητή και αστάθεια. Έχασε 1-4 από τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα, αντέδρασε με δύο νίκες, αλλά συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήματα στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ έχει εξαιρετική παράδοση απέναντι σε ελβετικές ομάδες (4-1-1), με μοναδική ήττα πίσω στο 1978, ενώ η Γιουνγκ Μπόις δεν έχει νικήσει ποτέ ελληνική ομάδα σε τρεις προσπάθειες.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.85: ΑΕΚ/ΑΕΚ & Over 3.5

Παίζει και ΑΕΚ στο Conference League και αναζητά τον καλό εαυτό της μετά τις μέτριες εμφανίσεις των τελευταίων εβδομάδων. Η ήττα από τον Ολυμπιακό και οι αρνητικές εμφανίσεις που την ακολούθησαν, έχουν αφήσει άσχημο αποτύπωμα. Ο Νίκολιτς περιμένει από την ομάδα του να δείξει ένταση και αποφασιστικότητα απέναντι στη Σάμροκ, που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση (1 νίκη – 5 ήττες στα 6 τελευταία). Η ιρλανδική ομάδα έχει μηδέν βαθμούς και μόλις ένα γκολ ενεργητικό, κάτι που δείχνει την τεράστια διαφορά ποιότητας.

