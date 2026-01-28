Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη με τις αποδοσάρες της winmasters!

Το καθήκον τους το έχουν κάνει ήδη. Με τα αποτελέσματά τους την προηγούμενη αγωνιστική τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ εξασφάλισαν το ευρωπαϊκό τους μέλλον. Στην 24άδα του Europa League θα βρίσκονται δεδομένα.

Αμφότεροι όμως έχουν την ευκαιρία δίχως άγχος να ψάξουν μεγάλες νίκες και να κάνουν το βήμα παραπάνω για να βελτιώσουν τη θέση τους στην τελική κατάταξη.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ σε ένα παιχνίδι που ξυπνά… μνήμες 2010. Αναμενόμενα, φαβορί για τη νίκη είναι οι Τζαλορόσι, με το «διπλό» στο 1.86 και το τρίποντο της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στο 4.55, πιο ψηλά από την ισοπαλία, την οποία βρίσκουμε στο 3.65.

Όσον αφορά στην αγορά των γκολ, το προβάδισμα έχει το Under 2,5, που συναντάται στο 1.85, έναντι του Over 2,5 το οποίο συναντάται στο 1.99. Από την άλλη, το G/G προσφέρεται στο 1.85.

Ο ΠΑΟΚ, από τη μεριά του, έχει επίσης δύσκολο έργο, καθώς θα δοκιμαστεί στην έδρα της Λιόν. Η γαλλική ομάδα έχει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο στο ζευγάρι, με τον άσο της να βρίσκεται στο 1.72 και τη νίκη της ομάδας του Λουτσέσκου στο 4.85. Λίγο πιο χαμηλά η ισοπαλία, στο 4.10.

Πάντα δίνει το «παρών» στα μεγάλα ραντεβού, και ειδικά στην Ευρώπη, ο αρχηγός του Δικεφάλου του Βορρά, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, και το 5.10 για το anytime τέρμα δεν μπορεί να περάσει αδιάφορο σε καμία περίπτωση.

