Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένη» επιστροφή Ναν από την Elabet

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο ΟΑΚΑ για μια αναμέτρηση που μοιάζει με τελικό. Απέναντί του η πιο φορμαρισμένη ομάδα της EuroLeague, η Φενερμπαχτσέ, σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα μάχης επιβίωσης για τους «Πράσινους».

Η βαριά ήττα στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν ήταν η χειρότερη φετινή εμφάνιση της ομάδας. Χωρίς ενέργεια, χωρίς καθαρό μυαλό, με μόλις 62 πόντους ενεργητικό, ο Παναθηναϊκός έδειξε όλα τα προβλήματα που τον συνοδεύουν από την αρχή της σεζόν. Το 16-11 τον κρατά οριακά στην οκτάδα, όμως η πίεση είναι τεράστια και κάθε στραβοπάτημα μπορεί να τον βγάλει εκτός στόχων.

Η επιστροφή του Κέντρικ Ναν φέρνει τεράστιο boost. Είναι ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει ρήγμα με συνέπεια στο ένας εναντίον ενός και να ανοίξει χώρους για σουτέρ όπως ο Οσμάν και ο Χουάντσο. Ο Σλούκας δεν μπορεί στα 36 του να κουβαλά μόνος του την επίθεση, ενώ ο Γκραντ έχει μετρήσει άπειρα αγωνιστικά λεπτά. Με τον Ναν στο παρκέ, η ισορροπία αλλάζει. Χωρίς αυτόν, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να μείνει εκτός στόχων και να μπλέξει σε σενάρια play-in.

Απέναντι βρίσκεται μια Φενέρ που τρέχει 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και διαθέτει την κορυφαία άμυνα της λίγκας. Δέχεται τους λιγότερους πόντους και επιβάλλει ρυθμό μέσα από την αμυντική της πειθαρχία. Εκτός έδρας έχει ήδη «καθαρίσει» Μπαρτσελόνα και Παρί την περασμένη εβδομάδα.

Στο ΟΑΚΑ όμως τα δεδομένα αλλάζουν. Στα τελευταία έξι μεταξύ τους παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι, με μοναδική ήττα στο περσινό Final Four.

Η Παρτίζαν υποδέχεται τη Ρεάλ σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα τελικού για τους Μαδριλένους. Οι γηπεδούχοι πάντως με ρεκόρ 9-18 και εκτός δεκάδας, παίζουν πλέον για την υστεροφημία τους. Η πειστική νίκη επί του Παναθηναϊκού (78-62) έδωσε ανάσα και ψυχολογία, ενώ ακολούθησε και το θετικό αποτέλεσμα στην Αδριατική Λίγκα. Ωστόσο, η βαθμολογία δεν συγχωρεί και έχουν ήδη ξεμείνει από στόχους. Η βελτίωση της Παρτίζαν το τελευταίο διάστημα ξεκινά από την άμυνα. Στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια συγκαταλέγεται στις κορυφαίες άμυνες της διοργάνωσης, πιέζει στην μπάλα και βρίσκει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Απέναντι της βρίσκεται μια Ρεάλ με 16-11, αλλά τρεις διαδοχικές ήττες εκτός έδρας. Οι Μαδριλένοι διαθέτουν από τα πιο ποιοτικά ρόστερ της Euroleague, με Καμπάτσο και Ταβάρες να αποτελούν σταθερές, όμως η αστάθεια μακριά από τη Μαδρίτη είναι εμφανής.

Η Ντόρτμουντ να υποδέχεται τη Μάιντς γνωρίζοντας πως με νίκη μειώνει στους τρεις βαθμούς τη διαφορά από την Μπάγερν, βάζοντας φωτιά στην κορυφή. Η ομάδα του Νίκο Κόβατς τρέχει πέντε σερί νίκες στη Bundesliga και δείχνει πιο ώριμη από κάθε άλλη στιγμή της σεζόν. Το 2-1 επί της Βόλφσμπουργκ εκτός έδρας ήρθε με χαρακτήρα, ενώ συνολικά έχει 10 clean sheets, τα περισσότερα στο πρωτάθλημα. Απέναντί της, όμως, θα βρει μια Μάιντς που με τον Ουρς Φίσερ στον πάγκο έχει αλλάξει πρόσωπο. Μετρά τρεις σερί νίκες, έχει χάσει μόλις μία φορά στα τελευταία 10 παιχνίδια και παίζει με αυτοπεποίθηση. Το θέμα για τους φιλοξενούμενους είναι η εκτός έδρας συμπεριφορά, με μόλις μία νίκη σε 10 εξόδους.

