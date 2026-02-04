Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε: Δωρεάν εισιτήρια* για το παιχνίδι στο PS Blog (διαγωνισμός)

Ο σούπερ διαγωνισμός* του PS Blog σε στέλνει στο “Telekom Center Athens”, για να δεις το Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε, για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την τουρκική ομάδα (13/12, 21:15), με σκοπό να πάρει μια σπουδαία νίκη, που θα τον ανεβάσει στη βαθμολογική κατάταξη.

Κι εσύ έχεις την ευκαιρία να δεις το μεγάλο παιχνίδι μαζί με ένα φίλο/μία φίλη σου, αφού το PS Blog κληρώνει* δωρεάν εισιτήρια για την αναμέτρηση!

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Κυριακή (08/02/25, 23:59). Περισσότερα για Όρους & Προϋποθέσεις μπορείς να δεις στο PS Blog.

*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».