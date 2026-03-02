Παναθηναϊκός AKTOR: Δωρεάν* εισιτήρια για το ματς με τη Ζάλγκιρις Κάουνας

Με τον συναρπαστικό διαγωνισμό* του PS Blog απολαμβάνεις από κοντά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνας (12/03, 21:30) και ζεις μια μοναδική «ευρωλιγκάτη» εμπειρία.

Οι υποχρεώσεις στην EuroLeague συνεχίζονται και οι «πράσινοι» δίνουν ακόμη μια μεγάλη μάχη μπροστά στον κόσμο τους, σε ένα παιχνίδι με υψηλό ενδιαφέρον και ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κι εσύ μπορείς να βρεθείς στο γήπεδο με το plus one σου, καθώς το PS Blog κληρώνει*:

2 διπλά εισιτήρια για το Παναθηναϊκός AKTOR-Ζάλγκιρις Κάουνας (12/03, 21:30)

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται Πέμπτη (05/03, 23:59). Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δεις στο PS Blog.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».