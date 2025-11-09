Παναθηναϊκός AKTOR: Δωρεάν* εισιτήρια για τα ματς με Ντουμπάι και Παρτίζαν (διαγωνισμός)

Τώρα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις δωρεάν* εισιτήρια από το PS Blog, για να παρακολουθήσεις τους αγώνες του Παναθηναϊκού AKTOR με την Ντουμπάι και την Παρτίζαν Βελιγραδίου, για την EuroLeague.

Η δράση στην EuroLeague συνεχίζεται και τα φώτα στρέφονται ξανά στο “Telekom Center Athens”. Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει τις υποχρεώσεις του, φιλοξενώντας την Ντουμπάι (20/11, 21:15) και την Παρτίζαν Βελιγραδίου (25/11, 21:15).

Εσύ μπορείς να βρεθείς στην κερκίδα μαζί με το plus one σου εντελώς δωρεάν*, με τον διαγωνισμό* του PS Blog.

Συγκεκριμένα:

2 τυχεροί κερδίζουν από 1 διπλό εισιτήριο για το Παναθηναϊκός AKTOR-Ντουμπάι (20/11, 21:15)

2 τυχεροί κερδίζουν από 1 διπλό εισιτήριο για το Παναθηναϊκός AKTOR-Παρτίζαν Βελιγραδίου (25/11, 21:15)

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Πέμπτη (13/11, 23:59). Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στο PS Blog.