Παναιτωλικός – Κηφισιά με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Κηφισιά στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής, σε μία πολύ σημαντική μονομαχία με φόντο την παραμονή. Μάλιστα, ο αγώνας διεξάγεται την ημέρα που η ομάδα του Αγρινίου συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Οι γηπεδούχοι μετρούν 2 νίκες και 2 ισοπαλίες απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων (7-3 γκολ).

Ο Παναιτωλικός προσπαθεί στην κανονική περίοδο να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς, έτσι ώστε να μπει στα πλέι άουτ με πλεονέκτημα για την παραμονή. Μετά τις δύο πολύτιμες νίκες που σημείωσε επί της Λάρισας εκτός στις 7 Φεβρουαρίου και του Αστέρα Τρίπολης εντός στις 14 του ίδιου μήνα, ακολούθησαν δύο ήττες: από τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο και από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Σε αυτήν την τελευταία έχασε και πέναλτι, κάτι που συμβαίνει για 3η φορά φέτος.

Η Κηφισιά πέρασε ένα δύσκολο διάστημα στην αρχή του 2026, ίσως και λόγω των αλλαγών που υπήρξαν στο ρόστερ της. Από τα μέσα του Φεβρουαρίου και μετά παρουσιάζεται και πάλι ανεβασμένη. Έφερε ισοπαλίες με τον ΟΦΗ στη Νεάπολη και με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και νίκησε 1-0 εντός τον Λεβαδειακό. Την Τετάρτη, στον εξ αναβολής αγώνα με τον ΠΑΟΚ ήταν άκρως ανταγωνιστική, παρά την ήττα με 4-1. Εξάλλου, τα δύο γκολ του «δικέφαλου του βορρά» ήρθαν στις καθυστερήσεις.

