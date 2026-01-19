Pamestoixima.gr (20/01): Οι ενισχυμένες αποδόσεις* στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν & στη EuroLeague

Ενισχυμένες αποδόσεις* και σούπερ προσφορές* απογειώνουν τη δράση στο Pamestoixima.gr, τόσο στο κρίσιμο ευρωπαϊκό ραντεβού του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League, όσο και στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, όπου οι ελληνικές ομάδες δίνουν συνεχόμενες μάχες υψηλής έντασης.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20/01, 22:00) τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε έναν αγώνα κομβικής σημασίας. Με πέντε βαθμούς στα έξι πρώτα παιχνίδια και την ανάγκη της νίκης για να παραμείνει ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης, το ενδιαφέρον κορυφώνεται στο «Γ. Καραϊσκάκης». Κι εσύ ζεις το μεγάλο ματς με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, χάρη στις σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις* του Pamestoixima.gr.

Champions League: Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν | Pamestoixima.gr

Οι κορυφαίες επιλογές του αγώνα έρχονται ενισχυμένες*, για να απολαύσεις τη δράση μέχρι το τελευταίο λεπτό:

Γκέλσον να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει σε απόδοση 5.80* από 4.75

Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 8,5 κόρνερ σε απόδοση 4.10* από 3.40

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 9,5 κόρνερ σε απόδοση 3.60* από 3.00

Να σκοράρει ο Ταρέμι Μεχντί οποιαδήποτε στιγμή σε απόδοση 3.05* από 2.65

EuroLeague: Εβδομαδιαία προσφορά* | Pamestoixima.gr

Η EuroLeague ανεβάζει ρυθμούς και φέρνει τέσσερις απαιτητικούς αγώνες μέσα σε λίγες ημέρες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Την Τρίτη (20/01) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Παναθηναϊκός την Μπασκόνια, ενώ την Πέμπτη (22/01) οι «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται με την Αναντολού Εφές και οι «πράσινοι» παίζουν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε μια εβδομάδα που μπορεί να καθορίσει τη συνέχεια της σεζόν.

Για τη διπλή αυτή αγωνιστική, το Pamestoixima.gr ξεχωρίζει με μία σούπερ ενισχυμένη* επιλογή:

Οι ελληνικές ομάδες να κερδίσουν και τους 4 αγώνες της διαβολοβδομάδας σε απόδοση 4.00* από 3.30

Περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις* και στοιχηματικές επιλογές για κάθε αγώνα ξεχωριστά σε περιμένουν στο Pamestoixima.gr.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα