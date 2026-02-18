Παίζεις… κερδίζεις* στο ΠΑΟΚ – Θέλτα!

Περίπου 4,5 μήνες μετά τη μεταξύ τους συνάντηση για τη League Phase της διοργάνωσης, ΠΑΟΚ και Θέλτα τίθενται εκ νέου αντιμέτωποι, αυτή τη φορά για τα play off της διοργάνωσης, με έπαθλο μια θέση στους «16». Και εσύ απολαμβάνεις τον σπουδαίο αγώνα με ένα σούπερ δώρο* από τη NetBet, θα το βρεις στην ενότητα των «προσφορών» ως Game of the Week!

ΠΑΙΖΕΙΣ… ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ* ΣΤΟ ΠΑΟΚ – ΘΕΛΤΑ!

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου μέσα στο 2026 ηττήθηκε μόνο στη Γαλλία από τη Λιόν (με 4-2 με νωπές τις μνήμες από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία), τερματίζοντας εν τέλει στη 17η θέση της League Phase. Εντός συνόρων, προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με δύο νίκες επί του Παναθηναϊκού ενώ είναι στο -3, με παιχνίδι λιγότερο, από την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Το κακό για τον Ρουμάνο τεχνικό είναι πως αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα καθώς λείπουν (εκτός του ίδιου, καθότι τιμωρημένους) και οι Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας και Ντεσπόντοφ.

Αλλά και η Θέλτα είναι σε σαφώς καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον Οκτώβρη. Οι Γαλιθιάνοι ολοκλήρωσαν τη League Phase στη 16η θέση. Εντός συνόρων, έπειτα από ένα εξαιρετικό σερί τεσσάρων διαδοχικών επιτυχιών, η ομάδα του Χιραλδές σαν να έχει… ρίξει ταχύτητα, καθώς συμπλήρωσε τέσσερα ματς δίχως νίκη .

