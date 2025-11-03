Παίζεις… κερδίζεις* στο Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την PSV Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη αναζητώντας την πρώτη νίκη του στη league phase του Champions League. Κι εσύ απολαμβάνεις τον σπουδαίο αγώνα με ένα σούπερ δώρο* από τη NetBet, θα το βρεις στην ενότητα των «προσφορών» ως Game of the Week!

Ο πρωταθλητής Ελλάδας με έναν βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές είναι τέταρτος από το τέλος, ενώ η ολλανδική ομάδα βρίσκεται 16η με 4 βαθμούς στο ενεργητικό της, στην κατάταξη. Μετά από τις δύσκολες αναμετρήσεις εναντίον Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός επανέρχεται μπροστά στους οπαδούς του για να προσπαθήσει να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα έδρας αυτή τη φορά, μετά την ισοπαλία χωρίς γκολ με την πρωτοεμφανιζόμενη Πάφο στον εναρκτήριο αγώνα του.

H PSV βρίσκεται σε καλή φόρμα, με την νίκη με 5-2 επί της Φορτούνα Σιτάρντ στο πρωτάθλημα να σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχή επιτυχία σε όλες τις διοργανώσεις. Οι παίκτες του Πίτερ Μπος μετρούν πλέον οκτώ αγώνες χωρίς ήττα ενώ της έδωσε ώθηση το… ανεπανάληπτο 6-2 απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ