Παίζεις... κερδίζεις* απόψε στο Μπέτις - Παναθηναϊκός!

Με «προίκα» τη νίκη του με 1-0 στον πρώτο αγώνα του ΟΑΚΑ, αλλά και την αυτοπεποίθηση που έβγαλε όλη η ομάδα απέναντι στην «λαμπερή» Μπέτις, ο Παναθηναϊκός απόψε άλλο ένα «μεγάλο» αποτέλεσμα απέναντι στους Ανδαλουσιάνους, για να πανηγυρίσει την πρόκριση της… 23ετίας, καθότι η τελευταία φορά που προκρίθηκε στους «8» του Europa League ήταν την περίοδο 2002-03.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει πλέον ένα πολύ πιο «γεμάτο» δυναμικό για να επιλέξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση, καθώς σε σχέση με τον πρώτο αγώνα κόντρα στους Ισπανούς, επιστρέφουν οι Μπακασέτας, Τουμπά, Ερνάντεθ που εξέτισαν τις ποινές τους, ενώ είναι πλέον 100% ετοιμοπόλεμοι και σε θέση να βοηθήσουν οι Πέδρο Τσιριβέγια και Γιάννης Κώτσιρας. Στον αντίποδα, θα λείψει μόνο ο Ανάς Ζαρουρί που αποβλήθηκε στον πρώτο αγώνα με τους Ανδαλουσιανούς.

Η Μπέτις ηττήθηκε στην Αθήνα, σε ένα παιχνίδι όπου είχε την υπεροχή, φανέρωσε δείγματα της ποιότητάς της, όμως δεν κατάφερε ποτέ να απειλήσει ουσιαστικά. Γκρίνια και έντονη κριτική υπήρχαν πριν το πρώτο παιχνίδι και οξύνθηκαν μετά από αυτό. θα απουσιάσει ο βασικός κεντρικός αμυντικός Ντιέγκο Γιορέντε, επέστρεψε στις προπονήσεις και τις αποστολές ο μέσος Σοφιάν Άμραμπατ, ενώ εκτός εδώ και καιρό είναι οι μέσοι Λο Σέλσο και Ίσκο.

