Παίρνει φωτιά το πρωτάθλημα με ειδικά στοιχήματα στη Novibet! (02/11)

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντιμετωπίζουν Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό αντίστοιχα στην 9η αγωνιστική της Super League.

Η παραμονή στην κορυφή είναι το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και τρεις εξ αυτών είναι στο πρωτάθλημα, με Ολυμπιακό (2-1), ΑΕΚ (0-2) και Βόλο (3-0).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με 20 βαθμούς απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής και μετά την εύκολη νίκη στο Κύπελλο επί της ΑΕΛ Novibet στην Τούμπα (4-1) στοχεύει σε νέο «τρίποντο» στις Σέρρες (19:30) με τον Πανσερραϊκό, μετρώντας 6 σερί νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Οι Σερραίοι από την πλευρά τους βρίσκονται στην 13η θέση της κατάταξης με 5 βαθμούς και μία νίκη σε 8 αγώνες, με τις δύο σερί ήττες από Βόλο (2-1) και ΑΕΛ Novibet (0-2) να τους έχουν καθηλώσει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 1:12.50 X:5.50 2:1.25

Όσο για την ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00) για την επαναφορά στα «τρίποντα» και την επαναφορά του αισιόδοξου κλίματος.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πριν από δύο αγωνιστικές βρισκόταν στην κορυφή, αλλά πλέον έχει πέσει στην 3η θέση με 16 βαθμούς εξαιτίας των δύο ηττών στα ντέρμπι, από ΠΑΟΚ (0-2) και Ολυμπιακό (2-0).

Η «Ένωση» μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο νίκησε μεν, με προβληματική εμφάνιση δε την Ηλιούπολη με γκολ του Καλοσκάμη στο 90+6’ (0-1).

Ο Παναιτωλικός νίκησε επίσης στο Κύπελλο την Ελλάς Σύρου (4-1) στο τελευταίο της παιχνίδι, με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να προέρχεται στο πρωτάθλημα από το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά στη Νίκαια που την ανέβασε στους 8 βαθμούς.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν ήδη μία φορά φέτος στο ίδιο γήπεδο, για τη League Phase του Κυπέλλου με νικήτρια την ΑΕΚ (2-1).

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1:1.22 X:6.10 2:14.50

