Παίρνει «φωτιά» η Super League με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η 20η αγωνιστική στη Super League περιλαμβάνει δύο σπουδαία και κρίσιμα ντέρμπι.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00), με τους δύο «αιώνιους» να θέλουν τη νίκη για λόγους γοήτρου όπως σε κάθε αναμέτρησή τους, αλλά και για σημαντικούς βαθμολογικούς λόγους.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χάρη στην άνετη νίκη στο εξ αναβολής παιχνίδι στην Τρίπολη επί του Αστέρα (0-3) τις βάσεις της οποίας έβαλαν στο πρώτο ημίχρονο με Γκαρθία (3’) και Ταρέμι (27’) και σφράγισαν με τον Ζέλσον (59’), επέστρεψαν στην κορυφή με 46 βαθμούς, δείχνοντας πως είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ την προηγούμενη αγωνιστική επέστρεψαν στις νίκες στο πρωτάθλημα με το 3-0 επί της Κηφισιάς όπου μεταξύ άλλων σημείωσε το πρώτο του γκολ ο Τετέι, όμως ακολούθησε η ήττα στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (0-1) που δυσκόλεψε την πρόκριση στον τελικό.

Ζητούμενο για το «τριφύλλι» που βρίσκεται στην 5η θέση με 29 βαθμούς, είναι να πάρει την πρώτη μεγάλη φετινή νίκη εκτός Λεωφόρου και να μείνει ζωντανός για την 4άδα, από την οποία απέχει 9 βαθμούς με αγώνα λιγότερο.

Οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο 1-1 στον πρώτο γύρο στη Λεωφόρο.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1:1.57 X:3.95 2:6.20

Ντέρμπι «αιωνίων» της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί το «Κλεάνθης Βικελίδης» όπου ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (19:00).

Οι γηπεδούχοι του Μανόλο Χιμένεθ την προηγούμενη αγωνιστική επέστρεψαν στις νίκες και πήραν βαθμολογική ανάσα με το 0-1 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, ανεβαίνοντας στους 25 βαθμούς και την 6η θέση.

Όσο για τον «δικέφαλο» του Ραζβάν Λουτσέσκου, με το 4-1 επί του Πανσερραϊκού στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση έχουν 44 βαθμούς και βρίσκονται στο -2 από την κορυφή με αγώνα λιγότερο.

Παράλληλα προέρχονται από το 0-1 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με το πέναλτι του Γιακουμάκη, παίρνοντας το πάνω χέρι για την πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου, έχοντας επικρατήσει σε άλλο ένα εκτός έδρας ντέρμπι.

Στον πρώτο γύρο ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 3-1 στην Τούμπα.

Άρης – ΠΑΟΚ 1:4.10 X:3.35 2:1.96

