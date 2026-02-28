ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ώρα για το πρώτο βήμα…

Κάποιες φορές δεν χρειάζεσαι δεύτερη σκέψη. Χρειάζεσαι απλώς το σωστό timing.

Και εδώ που τα λέμε, όταν βλέπεις 10.460 ΔΩΡΑ* να σε περιμένουν… μάλλον είναι ώρα…

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ προσγειώνεται στη Novibet και κάνει το «καλωσήρθες» να ακούγεται κάπως… πιο δυνατό. Από 24 Φεβρουαρίου έως και 15 Μαρτίου στις 23:59, κάνεις την εγγραφή σου με το promo code NOVIBEST και μπαίνεις κατευθείαν στο παιχνίδι, με 10.460 ΔΩΡΑ*!

Και πριν ρωτήσεις.
Ναι, είναι ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!

Τι σημαίνει αυτό;

Η αρχή γίνεται χωρίς να κάνεις το έξτρα βήμα για να «ξεκλειδώσεις» την εμπειρία. Μπαίνεις, ενεργοποιείς τον κωδικό και απλά αφήνεις το παιχνίδι να ξεκινήσει!

Γιατί κάπως έτσι πρέπει να είναι οι αρχές. Με ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Με λίγο παραπάνω hype απ’ ότι συνήθως.

Και εδώ, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι 10.460 λόγοι για να πεις «οκ, αυτό σίγουρα αξίζει!».

Γι’ αυτό, αν είχες στο πίσω μέρος του μυαλού σου να κάνεις την κίνηση – κλειδί, ίσως τώρα να είναι η στιγμή που δεν χρειάζεται άλλη αναβολή. Γιατί όταν μια γνωριμία ξεκινά έτσι… Τι μπορεί να πάει λάθος;

Novibet. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΑ, από το καλωσόρισμα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα