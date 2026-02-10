Ώρα για ρεβάνς στην Τούμπα, ώρα για τις καλύτερες αποδόσεις από τη winmasters!

Ώρα… μηδέν στην Τούμπα, από το χορτάρι της οποίας θα προκύψει το βράδυ της Τετάρτης το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για ακόμη μια «τιτανομαχία», ο… Survivor της οποίας θα πάρει και το εισιτήριο για τον τελικό.

Οι Θεσσαλονικείς μετά τη νίκη τους (1-0) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» έχουν φυσικά τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, όμως οι «πράσινοι» προέρχονται από «διπλό» κόντρα στον Ολυμπιακό (1-0) και όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Απίθανες, πάντως, είναι οι αποδόσεις της winmasters για τον ημιτελικό!

Αναμενόμενα, λόγω έδρας και κατάστασης ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει πάρει τον ρόλο του φαβορί στο ζευγάρι. Στο 1.81 η νίκη του, με αυτή του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στο 4.45. Η ισοπαλία προσφέρεται στο 3.60 από την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα.

Όσον αφορά στο γκολ, προβλέπεται… κλειστή η μάχη, με το Under 2,5 να έχει το προβάδισμα, στο 1.79, αντί του 2.02 για το Over 2,5.

Βέβαια, σε παιχνίδια ανάμεσα σε τόσο δυνατές ομάδες και σε βραδιές που η μόνη σκοπιμότητα είναι η πρόκριση, τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Και οι επιλογές είναι πολλές και ελκυστικές.

Για παράδειγμα στο 3.78 βρίσκουμε το combo για Over 9 κόρνερ και Over 6 κίτρινες κάρτες. Τα anytime τέρματα των Ανέστη Μύθου και Ανδρέα Τεττέι προσφέρονται στο 2.50 και το 3.30, ενώ την επιλογή του να καταλογιστεί πέναλτι στο παιχνίδι τη συναντάμε στο 2.45.

