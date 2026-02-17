Ώρα Champions League για τον Ολυμπιακό με 0% γκανιότα και «Ενισχύσεις» κόντρα στη Λεβερκούζεν

Μετά από τη συναρπαστική League Phase το Champions League επέτρεψε αυτή την εβδομάδα με τα play off. Και απόψε είναι η σειρά του Ολυμπιακού να μπει στο παιχνίδι. Αφού έκανε την υπέρβαση με τρεις διαδοχικές νίκες, τώρα είναι η στιγμή για ακόμα μία.

Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρώτο ματς ενός ζευγαριού που ήδη έχει έντονη προϊστορία. Ο οδηγός της ομάδας του Μεντιλίμπαρ θα είναι το φετινό ματς όπου επικράτησε 2-0 στο ίδιο γήπεδο. Και τώρα αναζητά να βάλει τις βάσεις πρόκρισης απέναντι σε έναν αντίπαλο που τερμάτισε ακριβώς δύο θέσεις πιο πάνω.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη League Phase στην 18η θέση με 11 βαθμούς (3-2-3), εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα νοκ άουτ χάρη σε ένα δυνατό φίνις. Η επικράτηση επί της Λεβερκούζεν αποτέλεσε σημείο αναφοράς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της έδρας.

Στο πρωτάθλημα οι Πειραιώτες παραμένουν σε τροχιά τίτλου, αλλά προέρχονται από «λευκή» ισοπαλία με τον Λεβαδειακό και ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας μια μικρή κάμψη δημιουργικά. Παρ’ όλα αυτά, η ευρωπαϊκή του εικόνα στο Φάληρο είναι σταθερά ανταγωνιστική.

Η Λεβερκούζεν τερμάτισε 16η στη League Phase με 12 βαθμούς (3-3-2), μόλις έναν περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Έρχεται με καλή ψυχολογία μετά το 4-0 επί της Ζανκτ Πάουλι και μετρά πέντε νίκες στα έξι τελευταία ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Και υπάρχει και η παράδοση, με δύο κόκκινες νίκες σε τρεις μεταξύ τους αναμετρήσεις, με το 6-2 του 2002 να έχει περάσει πλέον στη σφαίρα του μύθου…

Ταξιδεύοντας βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, η Ίντερ συνεχίζει την πορεία της στο Champions League με πρώτο σταθμό το «Aspmyra Stadion», όπου αντιμετωπίζει την Μπόντο/Γκλιμτ στο πρώτο παιχνίδι των playoffs.

Οι Νορβηγοί ολοκλήρωσαν τη league phase στην 22η θέση με 10 βαθμούς (3-1-4), εξασφαλίζοντας την πρόκριση κυριολεκτικά στο φινάλε. Παρότι για έξι αγωνιστικές αγνοούσαν τη νίκη, έκλεισαν με δύο τεράστια αποτελέσματα απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι (3-1 εντός) και Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1 εκτός). Η Ίντερ τερμάτισε 10η στη league phase με 15 βαθμούς (5-0-3), χάνοντας οριακά την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα. Ξεκίνησε με τέσσερις νίκες και παθητικό μόλις ενός γκολ, όμως τρεις διαδοχικές ήττες την έφεραν σε δύσκολη θέση. Η εκτός έδρας νίκη επί της Ντόρτμουντ (2-0) στην τελευταία αγωνιστική δεν ήταν αρκετή για το top-8, όμως επιβεβαίωσε ότι παραμένει ομάδα που ξέρει να διαχειρίζεται μεγάλα παιχνίδια.

Η Κλαμπ Μπριζ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Βέλγοι τερμάτισαν 19οι με 10 βαθμούς (3-1-4), χάνοντας οριακά την απευθείας πρόκριση, ενώ οι «Ροχιμπλάνκος» κατέλαβαν τη 14η θέση με 13 βαθμούς (4-1-3), μένοντας στο φινάλε εκτός οκτάδας. Η ομάδα του Ιβάν Λέκο έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο στη διοργάνωση, ειδικά εντός έδρας, όπου μέτρησε δύο νίκες σε τέσσερα ματς. Ωστόσο, τα 17 γκολ παθητικό στη league phase αναδεικνύουν αμυντικές αδυναμίες που δύσκολα συγχωρούνται σε τέτοιο επίπεδο. Η Ατλέτικο, από την πλευρά της, συνεχίζει να παρουσιάζει δύο πρόσωπα. Σκόραρε 17 φορές στη league phase, όμως δέχθηκε 15 γκολ, νούμερα που μαρτυρούν μεγαλύτερη επιθετική διάθεση, αλλά και λιγότερη αμυντική ασφάλεια σε σχέση με το παρελθόν.

