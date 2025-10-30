Ώρα αποδείξεων για τους «αιώνιους» με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (31/10)

Το δεύτερο πιάτο της διαβολοβδομάδας στη Euroleague με την 8η αγωνιστική έχει δύο πολύ απαιτητικές αποστολές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Η διπλή αγωνιστική ολοκληρώνεται με δύο παιχνίδια-φωτιά για τους «αιώνιους».

Πρώτος χρονικά στη μάχη ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στο Πριγκιπάτο απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (20:00).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επέστρεψε στις νίκες με το 99-85 επί της Μακάμπι στο «T-Center» και ανέβηκε στο 5-2, με την τελευταία περίοδο να κάνει τη διαφορά για τους «πράσινους» που κυριάρχησαν και στις δύο πλευρές με κορυφαίο τον Γιούρτσεβεν και «κλειδί» την επιδραστικότητα του Σορτς σε εκτέλεση, ρυθμό και δημιουργία.

Στο Μόντε Κάρλο θα αρχίσει η δύσκολη σειρά τεσσάρων εκτός έδρας αγώνων, σε μία έδρα πάντως που έχουν δύο συνεχόμενες επιτυχίες (90-91, 76-88) κόντρα στο σύνολο του Σπανούλη που ανέβηκε στο 4-3 μετά τη νίκη στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού (87-92) με κορυφαίους Μάικ Τζέιμς και Άλφα Ντιαλό.

Μονακό – Παναθηναϊκός 1(-2.5):1.86 2(+2.5):1.94

Ο Ολυμπιακός μένει στο ΣΕΦ και στη δεύτερη αναμέτρηση της εβδομάδας και αυτή τη φορά υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να επανέλθει στις νίκες και να βελτιώσει το 1-2 που έχει εντός έδρας ρεκόρ καθώς έχει ηττηθεί στο Φάληρο από Εφές και Μονακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» με μπροστάρη τον Ντόρσεϊ κυνήγησαν τη νίκη αλλά υστέρησαν στην άμυνα με αποτέλεσμα να πέσουν στο 4-3.

Αντίθετα, η Χάποελ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της, καθώς με το 97-84 επί της Παρτιζάν στη Σόφια πήγε στο 6-1 και συνεχίζει να είναι μόνη πρώτη στην κατάταξη, έχοντας ηττηθεί μόνο στον «εμφύλιο» από τη Μακάμπι.

Η ομάδα του Ιτούδη είναι αήττητη εκτός έδρας με «διπλά» κόντρα σε Εφές, Βαλένθια και Παρί.

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 1(-5.5):1.96 2(+5.5):1.84

