ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

ΟΠΑΠ: Φρέσκια και δυναμική καμπάνια για το Υπεύθυνο Παιχνίδι με Χριστουγεννιάτικη διάθεση (vid)

Η προστασία των παικτών και η υπεύθυνη διασκέδαση στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας του ΟΠΑΠ.

Τη νέα καμπάνια του για το Υπεύθυνο Παιχνίδι λάνσαρε ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, με αφορμή την χριστουγεννιάτικη περίοδο, που έχει ήδη ξεκινήσει.

Με νεανική, σύγχρονη γλώσσα και αισθητική, η καμπάνια τοποθετεί το Υπεύθυνο Παιχνίδι και την ασφάλεια των παικτών στο επίκεντρο της διασκέδασης.

Πρόκειται για μία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που προτρέπει τους παίκτες – και ειδικότερα τις νεότερες γενιές – να θέτουν όρια, ώστε το παιχνίδι να παραμένει ασφαλές και διασκεδαστικό.

Ως ηγέτης στον τομέα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ο ΟΠΑΠ παρέχει στους πελάτες του, τόσο στο δίκτυο των καταστημάτων του, όσο και στο online κανάλι, τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να παίζουν με μέτρο και να διατηρούν τον έλεγχο.

Μάλιστα, οι καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες της εταιρείας έχουν επισφραγιστεί με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις διεθνών οργανισμών (WLA και European Lotteries), ενώ παράλληλα έχουν βραβευτεί και διακριθεί σε παγκόσμιους θεσμούς (EGR Awards).

Ισχυρό πλέγμα προστασίας των παικτών

Παράλληλα, η νέα καμπάνια του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι αναδεικνύει τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας για την προστασία των παικτών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την πρόληψη της υπερβολικής ενασχόλησης με τα παίγνια, καθώς και ειδικές ενημερωτικές δράσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY και σε μεγάλα πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα.

Στον ιστότοπο του ΟΠΑΠ υπάρχει ειδική ενότητα, στην οποία είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα παιχνίδια της εταιρείας και το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Μεταξύ άλλων, οι παίκτες μπορούν να βρουν και ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, που τους βοηθά να ανακαλύψουν, εάν η ενασχόλησή τους με τα τυχερά παιχνίδια, υπερβαίνει το πλαίσιο της διασκέδασης.

Σημειώνεται ότι το Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τον ΟΠΑΠ, η οποία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με το rebranding του σε Allwyn, από τις αρχές του 2026.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα