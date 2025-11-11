Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις με 0% γκανιότα και… κόκκινο Bet Builder (12/11)

Η διαβολοβδομάδα συνεχίζεται και το ΣΕΦ φιλοξενεί ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της σεζόν. Ο Ολυμπιακός, μετά το σοκ από τη Μονακό, έδειξε την αντίδραση που απαιτούνταν με δύο διαδοχικές νίκες απέναντι σε Χάποελ και Παρτίζαν, έστω και με δυσκολία. Η εικόνα του βελτιώνεται, η ένταση επιστρέφει, αλλά το ζητούμενο παραμένει η σταθερότητα, ειδικά τώρα που έχει μπροστά του τέσσερα συνεχόμενα ματς στο ΣΕΦ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Over 159.5 πόντοι – Μιλουτίνοφ Over 10.5 πόντοι – Γουόκαπ Over 6.5 ασίστ

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνει σταδιακά να ξαναβρίσκει τον χαρακτήρα της. Ο Μιλουτίνοφ έχει ανεβάσει ρυθμούς κοντά στο καλάθι, ενώ ο Γουόκαπ λειτουργεί ξανά ως «εγκέφαλος» της ομάδας, ανεβάζοντας την παραγωγικότητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Απόψε όμως, απέναντι του, στέκεται η έκπληξη της φετινής EuroLeague, η Ζάλγκιρις Κάουνας.

Οι Λιθουανοί βρίσκονται στην κορυφή (7-2), έχοντας μετατραπεί σε φόβητρο μέσα από την περιφέρειά τους. Με 43% στα τρίποντα και ρυθμό που θυμίζει NBA, έρχονται με φουλ αυτοπεποίθηση και σερί νικών με διψήφιες διαφορές. Παρ’ όλα αυτά, το ΣΕΦ παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα της διοργάνωσης: ο Ολυμπιακός έχει πέντε συνεχόμενες νίκες απέναντι στη Ζάλγκιρις και ψάχνει την έκτη, για να δείξει ότι η επιστροφή του είναι οριστική.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Μπάγερν & Λούτσιτς Over 84.5 πόντοι & Μάικ Over 4.5 πόντοι

Στο Μόναχο, η Μπάγερν υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα σε παιχνίδι με αντίθετες τροχιές. Οι Βαυαροί μετρούν τρεις σερί νίκες, με τον Ντινγουίντι να ανεβάζει ρυθμό και να δίνει νέα διάσταση στην περιφέρεια, ενώ ο Λούτσιτς ηγείται στο σκοράρισμα. Ο έλεγχος του ρυθμού και το παιχνίδι στο transition είναι τα δυνατά τους χαρτιά, ειδικά μπροστά στο κοινό τους. Η Μπαρτσελόνα, αντίθετα, βράζει. Η βαριά ήττα από την Τζιρόνα (96-78) στη Liga Endesa οδήγησε στην απόλυση του Πενιαρόγια, με υπηρεσιακό προπονητή τον Όσκαρ Ορεγιάνα και τα φώτα να πέφτουν ξανά πάνω στο ενδεχόμενο επιστροφής του Τσάβι Πασκουάλ. Οι «Μπλαουγκράνα» ταξιδεύουν πληγωμένοι και σε αναζήτηση ταυτότητας, κάτι που η φορμαρισμένη Μπάγερν μπορεί να εκμεταλλευτεί.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.10: ΑΕΚ & Under 39.5 πόντοι 1η περίοδο

Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Basketball Champions League και θέλει να διατηρήσει το απόλυτο (3/3). Με άμυνα που πνίγει, κοντρόλ ρυθμό και σκληρότητα, έχει επιβάλει το παιχνίδι της και δείχνει πιο ώριμη από ποτέ. Η Ρίγα, αντίθετα, είναι ουραγός χωρίς νίκη και με αδυναμία να ακολουθήσει σε ένταση και ταχύτητα. Στο πρώτο μεταξύ τους ματς στη Λετονία, η ΑΕΚ είχε περιορίσει την αντίπαλό της στους 53 πόντους, σε μια από τις πιο πειστικές εμφανίσεις της. Με το momentum, την έδρα και την αμυντική σταθερότητα με το μέρος της, αναμένεται να ελέγξει ξανά πλήρως τον ρυθμό και να πλησιάσει στην οριστική εξασφάλιση της πρωτιάς στον όμιλο.

